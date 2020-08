Postavlja se pitanje kad će Miočić u mirovinu i hoće li se to dogoditi nakon borbe s Cormierom. DC je najavio da se on nakon ovoga povlači, a progovorio je o tome i Stipe

Sljedećeg vikenda, u noći sa subote na nedjelju, na rasporedu je UFC-ov meč godine, završetak napete trilogije između dvojice ponajboljih teškaša svih vremena, Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Miočić će po treći put za redom u kavez s Cormierom nakon što je u prvom meču izgubio pojas i zatim ga godinu dana kasnije vratio.

Miočić u meč ulazi kao branitelj naslova prvaka teške kategorije i titule najopakijeg borca na svijetu prema UFC-u, ali kao i u prethodna dva meča neće imati nimalo lak posao.

No postavlja se pitanje kad će Miočić u mirovinu i hoće li se to dogoditi nakon borbe s Cormierom. DC je najavio da se on nakon ovoga povlači, a progovorio je o tome i Stipe.

“Nakon svake borbe razmišljam o mirovini. Još od prvog meča na UFC-u 136 razmišljam o mirovini”, otkrio je Stipe pa dodao:

“Volim ovo što radim, a one minute kada to prestane biti zabavno i sve počne izgledati kao posao, tada ću se povući. No, trenutno sam dobar i sretan sam. Iza mene je odličan pripremni kamp, pogotovo kada uzmemo u obzir karantenu i sve što se događa oko pandemije. Stvarno, osjećam se sjajno.”

Ostaje još neko vrijeme

Stipe je naglasio da će se zadržati još neko vrijeme u UFC-u.

“Vidjet ćemo koliko dugo mogu gurati. Ne znam baš hoće li to biti do 40. godine. Blagoslovljen bio DC, ali ne znam baš hoće li i to kod mene biti slučaj. No, još ću se neko vrijeme tu zadržati. Tu je puno likova. (Francis) Ngannou izgleda sjajno, (Curtis) Blaydes,… Ne znam. Bit će onako kako UFC želi, a na meni je da se borim. Ja nisam ‘matchmaker’ i moj fokus je na ovom meču. To je sve o čemu brinem. Puno dobrih boraca pristiže i sjajno je gledati da kategorija postaje sve jača i jača”, zaključio je Miočić.