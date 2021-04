Američki Hrvat Stipe Miočić izgubio je prošlog mjeseca UFC-ovu titulu prvaka u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nakon što ga je u meču organiziranom u Las Vegasu Kamerunac Francis Ngannou nokautirao na početku druge runde.

Nakon ove borbe bilo je pitanje što će biti s Miočićem. Mnogi su nagađali da bi se mogao umiroviti, no sada je on odlučio stati u kraj glasinama.

“Želim vratiti ono što je moje. Pokušavam doći na 113 kilograma. Prošli put sam bio na 105, ali ne zato što sam planirao, nego zbog treninga. Pokušat ću se pridržavati plana i nabaciti masu. Na ovoj težini sam se osjećao odlično, ali dodatnih osam kilograma će mi pomoći, osjećat ću se jači. On je stvarno velik tip”, rekao je Miočić u showu Pata McAfeeja te se osvrnuo na svoju posljednju borbu i težak poraz.

Stipe Miocic is eyeing up a Francis Ngannou trilogy: “I want to get back what’s mine” pic.twitter.com/q4r0Xz7Fyy

