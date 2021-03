Stipe Miočić završio je u bolnici odmah nakon što je doživio brutalni nokaut u drugoj rundi borbe protiv Francisa Ngannou. Kako je javio ESPN-ov dopisnik Marc Raimondi u bolnicu je prebačen kako bi iz predostrožnosti obavio snimanje glave.

MIOČIĆEVA SUPRUGA OBJAVILA SELFIE SA STIPOM NAKON ŠTO JE BRUTALNO NOKAUTIRAN: ‘Dobro je. Još uvijek je moj junak’

Stipe Miocic was transported to the hospital for a precautionary CT Scan, per the UFC. #UFC260

