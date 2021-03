MIOČIĆ OTKRIO S KAKVIM SE UŽASOM MORAO NOSITI I TO NA VRHUNCU SLAVE: ‘Samo su htjeli vidjeti kako moja glava leti kaveza’

Ako pobjedi Ngannoua čeka ga supermeč protiv ponajboljeg borca svih vremena, Jona Jonesa

Ovog vikenda očekuje nas najveći MMA spektakl ove godine, sraz teškaškog prvaka UFC-a Stipe Miočića i kamerunskog udarača, prvog izazivača, Francisa Ngannoua. Meč je na raspredu u noći sa subote na nedjelju, a održava se na UFC 260 priredbi u Las Vegasu.

Kladionice su na strani Kamerunca, jer čovjek je doista u brutalnoj nokauterskoj formi, ali Miočića se nikako ne smije otpisati jer već ga je jednom, 2018. godine, svladao, a isto tako je bio “underdog”.

Miočić je od tada pa do sada gubio pojas od Daniela Cormiera, zatim ga je vratio i obranio, a uoči “fajta” s Ngannouom prisjetio se baš tih prethodnih mečeva, kao i onog prvog s Kameruncem.

“Prvi put su tenzije bile velike, bilo je napeto, a dodajte tome još i ludu publiku u Bostonu. Ljudi su htjeli nokaut, samo su htjeli vidjeti kako moja glava leti iz kaveza”, prisjetio se Miočić meča s Kameruncem u razgovoru s ESPN-om.

‘Znam da će on biti bolji’

Otkrio je i zašto misli da može svladati Ngannoua, ponovo.

“Učinkovitiji sam. Puno sam naučio o svom tijelu. Bolji sam, lakši i snažniji. Brz sam i bolje sam pripremljen. Svaki dan učim nešto novo. Znam da će i on biti bolji, uvjeren sam u to. Mlad je, gladan i želi postati prvak. Neće uspjeti dok sam ja tu”, uvjerava Stipe.

Zatim se okrenuo mečevima s Cormierom. “Ono sve s Cormierom, kao da smo bili u vezi. On je sjajan, divan je ambasador sporta i želim mu sve najbolje”, kazao je Miočić.

Ako pobjedi Ngannoua čeka ga supermeč protiv ponajboljeg borca svih vremena, Jona Jonesa. “Borit ću se protiv onoga koga mi UFC namijeni. Francis je zaslužio ovu borbu i usredotočen sam na njega. Kad ga pobijedim, onda možemo razgovarati o Jonesu”, rekao je Stipe.

Na koncu poručio je kako bi se volio okušati i u boksu i to protiv Anthonyja Joshue ili Tysona Furyja.

“Volio bih to. To je jedna drugačija stvar, nešto novo i apsolutno bih to volio probati. Otišao bih u njihov svijet, u boks. Bilo bi to poštenije, ondje bih u ringu volio dokazati da sam bolji borac”, veli Miočić.