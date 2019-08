MIOČIĆ OTKRIO KROZ ŠTO JE PROLAZIO PROTIV CORMIERA: ‘Taj dio mi je bio užasan, ali da nisam prošao pakao ne bih preživio’

Na iznenađenje mnogih, Stipe Miočić je prvi intervju nakon vraćanja na tron teške kategorije UFC-a, odlučio dati Chaelu Sonnenu, bivšem borcu te promocije, a danas komentatoru. Mnogi su htjeli vidjeti Mioičića kod kontroverznog Ariela Helwanija, ali Stipe je odabrao bivšeg suborca za ekskluzivu.

“Ti si sjajan tip, zbog toga ti dajem intervju”, rekao je to Stipe Sonnenu, a onda se bacio na pitanja.

MIOČIĆ OBJAVIO FOTKU RATNIČKOG LICA NAKON BORBE I POSLAO FENOMENALNU PORUKU: ‘Ovako zaista izgleda uspjeh’

Kile nisu bile plan

Upitan je za kilažu jer u borbu je ušao sa 104 kile, to jest, nikada nije imao manje kila prije nekog meča. Mislili su mnogi kako je to dio strategije da bude brži i izdržljiviji, ali Stipe veli da to nije bio plan.

“To je moja današnja težina. Žena mi je dobro kuhala i dobro sam jeo. Puno kvalitetne hrane i pio sam puno vode, zdravo sam živio i izgubio sam kilograme. Nije to bilo nešto što sam tražio, kilogrami su jednostavno otišli dolje. Osim toga bilo je vruće ljeto i znojio sam se više nego ikad”, rekao je Miočić.

TREBA LI SE STIPE MIOČIĆ UMIROVITI? Postoji samo jedan savršen razlog da ode baš sada

Prošao je pakao

Otkrio je potom kroz što je prolazio na početki borbe kada ga je Cormier dobro namlatio.

“Prva runda bila je apsolutni užas”, priznao je Miočić, na što je Sonnen dobro primijetio kako je zamalo izbjegao tehnički nokaut kada ga je Cormier stisnuo uz ogradu i krenuo bombardirati u glavu. Stipe je potom kazao kako velike zasluge za preživljavanje u prve dvije runde imaju treneri. “Imam najbolje trenere na svijetu s kojima sam na pripremama prošao pakao. Da nema njih ne bih bio tu gdje sam danas. Ovo je borba na pet rundi, ne boriš se samo pet nego 25 minuta. Morao sam ustati i nastaviti se boriti onako kako sam trebao od početka”, objasnio je Stipe.

Sonnen je primijetio kako je Miočić malo živnuo nakon što je srušio Cormiera u trećoj rundi uspio srušiti. “Obojica smo bili umorni i to je svakako pomoglo mom sampouzdanju. Još je on bio jako znojan i jedva sam ga uspio srušiti. Nisam ga dugo zadržao dolje, ali bio je to dobar osjećaj i pomoglo mi je”, veli Miočić.

ZAŠTO JE MIOČIĆ NAJBOLJI TEŠKAŠ SVIH VREMENA? Nije vrhunski boksač i hrvač, ali jedan detalj dokazuje čistu genijalnost

Razmišlja li o sljedećem protivniku?

“Uopće ne razmišljam o tim stvarima. Umoran sam i potrošen. Sad želim uživati u svom životu i odigrati pokoju videoigru”, rekao je Stipe i napomenuo kako se sljedeći tjedan vraća na posao u vatrogasnu postaju. “Idući tjedan se vraćam. Uzeo sam slobodan tjedan nakon borbe”, otkrio je Miočić.