MIOČIĆ OTKRIO DOSAD NEPOZNATE DETALJE IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: ‘Tako me jako prebio da sam plakao…’

Aktualni prvak teške kategorije UFC-a, Amerikanac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, uskoro će braniti svoju titulu protiv Francisa Ngannoua. Borba je na rasporedu u travnju ove godine i sada polako dolazi vrijeme kada će podosta pažnje morati posvetiti i medijima.

Stoga, odradio je razgovor u podcastu Pata McAfeeja i u njemu je otkrio ponešto nepoznatih detalja iz svog privatnog života, o kojem, usput rečeno, jako malo priča. Prisjetio se Stipe situacije iz rane dobi kada je prvi put dobio batine.

“Prvi put u životu sam se potukao s 11 godina. I jedini put. Tip me prebio tako da sam plakao. Pitao sam ga zašto me udario jer nisam volio ulaziti u sukobe. Na koledžu sam hrvao. Kasnije, kada sam htio postati medicinski tehničar i vatrogasac, došao mi je čovjek i rekao da mu treba netko za spariranje. Borio se protiv Dana Bobisha, UFC i Pride borca. Otišao sam u dvoranu u kojoj sam i danas. Sport me spasio izlazaka i trošenja novca kojeg nemam. Sretan sam jer me odveo na ispravan put”, pojasnio je Miočić.

‘Ja sam više ljubavnik nego borac’

Za sebe je kazao kako u suštini zapravo i nije borac, ali se trudi to sakriti. “Ja sam više ljubavnik nego borac. Rezultati stoje iza mene, znači da dobro radim. Ne samo ja, tu su desetine trenera, kolega, članova obitelji, prijatelja iza mene. Oni svi ulažu u mene i zbog toga sam najsretniji čovjek”, veli Miočić.

Voditelj je konstatirao da Stipe ima čeličnu bradu, a to je zapravo jedna od najvažnijih stvari kod boraca.

“Da, to je jako važna stvar, moći primiti udarac. Sjećam se jedne od prvih situacija kad me spasila. Radio sam hrvanje i fokusere. Kad su me pitali želim li sparirati odbio sam. Trener me ipak nagovorio, a ja nisam imao ni štitnik za zube. Posudio sam ga od puno manjeg dečka. Osjećao sam taj komadić gume na zubima. Kad smo se počeli udarati, primio sam udarac lijevom rukom i dobro sam reagirao. Sam sebe sam ohrabrio i rekao da ovo nije nepodnošljivo. Počeo sam sve češće boksati i sparirati, ali me koštalo to što sam bio loš s nogama. Prebili su me na sparingu, noge su mi bile tri tjedna crne i nisam mogao hodati, ali naučio sam i zaljubio se u MMA još više”, naglasio je Stipe.