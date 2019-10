MIOČIĆ NIJE SVJESTAN ŠTO GA ČEKA: Stipe sasvim slučajno stvorio čudovište koje upravo dolazi po njega: ‘Hvala mu što me pobijedio’

Trebalo mu je samo jedno grubo prizemljenje da bi shvatio

Sasvim slučajno, američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, stvorio je čudovište, koje se sad svim silama želi priliku za osvetu. Francuz kamerunskog porijekla, Francis Ngannou, ušao je silovito u UFC, gotovo da je vrata otvarao nogom. Uz ogromnu podršku šefa promocije Dane Whitea, koji ga je na glavu gurao u kavez i davao mu dodatnog prostora za promociju, ovaj kao od planine odvaljeni borac stvorio je suludo samopouzdanje i stekao je dojam da je nezaustavljiv.

Trebalo mu je samo jedno grubo prizemljenje da bi shvatio da je pred njim još puno posla i da se do slave i titule ne dolazi preko reda, čak i ako te šef obožava. Prije malo manje od dvije godine Ngannou je dobio šansu za naslov prvaka teške kategorije, a tamo ga je dočekao već prekaljeni Stipe Miočić, kojem je to bila treća obrana za redom. Ngannou je prijetio, najavljivao pobjedu i kako to već ide, a na koncu je krahirao u kavezu s ponajboljim teškaškim taktičarom svih vremena.

Nastanak čudovišta

Nakon gubitka meča s Miočićem, Ngannou je doživio katarzu, spustio se na zemlju, psihički znatno ojačao, a dosta je poradio i na tehnici te samom pristupu borbi. Malo je reći da je Ngannou danas dva, tri puta bolji borac nego što je bio uoči meča s Miočićem. Zloglasni “Predator” kako ga zovu, od borbe s Miočićem odradio je četiri meča. U prvom, protiv Derricka Lewisa, ponovo je izgubio odlukom sudaca, ali onda je krenuo jak uzlet. Redom je nokautirao Curtisa Blaydesa, Caina Velasqueza i Juniora Dos Santosa te je ponovo počeo privlačiti silnu pažnju na sebe. Na kraju, tako je nastalo i čudovište, ali znatno pametnije i staloženije, nego ono prije dvije godine.

Međutim, kako je teška kategorija odveć deficitarna s borcima, Ngannou sada ima problem s pronalaskom novih protivnika. Svi teškaši iz pozicija “contendera” su zauzeti, a oni na koje Ngannou cilja, Miočić i Daniel Cormier, su zauzeti pripremom za novi, treći po redu, revanš. Francuz za to vrijeme vreba, poput predatora, iz prikrajka i čeka na osvetu, odnosno priliku za napad na titulu. No, svjestan je kako vjerojatno ne bi tu niti bio da nije Stipe Miočića, koji mu je dao životnu lekciju porazviši ga i zbog toga mu je na neki način i zahvalan.

Cijeni poraz od Miočića

“Nitko ne želi gubiti, ali vjerujem kako je meni u jednom trenutku trebala takva borba. Prije ili kasnije, suočio bih se s nekim poput njega. Moj je uspon bio jako, jako brz i nisam imao vremena da do kraja shvatim neke stvari. Iako sam tada bio prvi izazivač, i dalje sam imao osjećaj da ne razumijem mnogo stvari. Postojalo je puno detalja u ovom sportu o kojima nisam imao znanja. Ta borba protiv Stipe dozvolila mi je da shvatim puno toga”, rekao je Ngannou za MMA Figting.

“Sad sam puno iskusniji i razumijem više toga”, zaključio je Ngannou koji je danas u očima većine ljubitelja ovog sporta favorit u meču s Miočićem.