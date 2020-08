MIOČIĆ JE SAZNAO SVOG SLJEDEĆEG PROTIVNIKA: Gore od ovoga nije moglo, on je trenutno najžešći i najgladniji UFC-ov borac

Stipe Miočić pobijedio je Daniela Cormiera u posljednjem meču trilogije i obranio svoj naslov prvaka u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Postao je tako Amerikanac hrvatskih korijena najveći UFC-ov teškaš svih vremena, dok je Cormiera poslao u zasluženu mirovinu.

Stipe je pobijedio odlukom sudaca nakon pet jako dobrih rundi u Apex dvorani u Las Vegasu.

No još prije ove borbe Miočić je saznao svog novog protivnika. Dana White najavio je već prije da će se Miočić, u slučaju da pobijedi Cormiera, boriti za obranu naslova prvaka protiv Francisa Ngannoua.

KAKAV JE STIPE GOSPODIN ISPAO NAKON MEČA: Evo što je rekao o Cormieru nakon što ga je ovaj optužio za prljavu borbu

“Francis je idući na redu. No, vidjet ćemo što će se sve dogoditi u meču koji dolazi. Ali, da, Francis je taj”, potvrdio je predsjednik UFC-a u jednom intervjuu.

How about Miocic vs Ngannou 2 for the last PPV of the year? @danawhite @ufc

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 16, 2020