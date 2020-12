MIOČIĆ JE POTPUNO LUD AKO PRISTANE NA OVO: Otkriven UFC-ov plan borbi za Stipu i puno je gori nego što se mislilo

‘Ta borba još nije potpisana, ali to je ono što promocija želi napraviti’

Najpoznatiji i najutjecajniji MMA novinar, Ariel Helwani, otkrio je što točno UFC sprema za Stipu Miočića, aktualnog prvaka teške kategorije. Još uvijek nije službeno potvrđeno s kim će se i kada Stipe boriti, ali sve vodi ka tome da će opet u kavez s Francisom Ngannouom.

Kamerunac i Miočić trebali bi, prema svemu sudeći, u kavez negdje tamo u ožujku, a Helwani tvrdi kako će se vrlo brzo nakon toga morati održati novi meč. Pobjednik borbe Miočić-Ngannou išao bi u roku od šest mjeseci u oktagon protiv Jona Jonesa, neporaženog prvaka poluteške kategorije koji se nedavno samoinicijativno odlučio preći u diviziju više.

“Jon Jones je u UFC-u duže od 10 godina. Imali smo najbolji razgovor prije tjedan dana i spreman je za povratak. Njegova je glava na pravom mjestu i potpuno je fokusiran”, rekao je Dana White prije nekoliko dana, a Helwani je to potvrdio i još nadodao.

“UFC želi da Miočić brani naslov teškaškog prvaka protiv Francisa Ngannoua u ožujku. Ta borba još nije potpisana, ali to je ono što promocija želi napraviti. U savršenom svijetu UFC bi želio da se pobjednik tog meča bori protiv Jonesa, i to već na ljeto”, kazao je Helwani, a to pak znači da će Miočić ili Ngannou, ovisi tko pobijedi, morati u pola godine dva puta u kavez i to protiv najjačih boraca UFC-a. Pomalo suludi plan.