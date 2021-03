‘Stipe je najveći underdog ikad’

Čini se kako američki mediji šansu u drugom okršaju u nedjelju ujutro u Las Vegasu, više za pobjedu daju Francisu Ngannouu nego aktualnom teškaškom kralju UFC-a Stipi Miočiću, koji brani pojas na UFC 260 priredbi. Ali, isto tako neki mediji ističu kako je Stipe najveći i najuspješniji underdog ikad u UFC-u i kao takav najopasniji.

New York Post: ‘Vrijeme je na Ngannouovoj strani’

Ugledni New York Post piše kako je vrijeme na strani Francisa Ngannoua.

“Francis Ngannou sve nekako brzo rješava. Njegove posljednje borbe, kombinirano gledano u posljednjih 4 meča, je 2:42. Najdulje je trajalo 1:11, dok mu je jedini nastup u 2020. godini trajao samo 20 sekundi”, referira se New York Times na ovaj zastrašujući podatak.

“Njegov prvi uspon da izazove Stipu Miočića za UFC naslov u teškoj kategoriji 20. siječnja 2018. uslijedio je manje od pet godina nakon što se bavio tim sportom. Sama ta borba materijalizirala se samo nekoliko dana nakon pobjede nokautom 2. prosinca 2017. nad Alistairom Overeemom moćnim aperkatom, a ostalo mu je tada bilo manje od sedam tjedana da se pripremi za najveći susret u svojoj profesionalnoj karijeri”.

MMA News: ‘Stipe Miočić navikao je na pobjedu kao autsajder‘

MMA News piše kako je Stipe Miočić najveći underdog ikad, najuspješniji…

“Stipe Miočić ima o čemu razmišljati u satima koji prethode njegovoj velikoj borbi protiv Francisa Ngannoua, ali njegovi sumnjači, oni koji ne vjeruju da može pobijediti, nisu u njegovim mislima. Uopće Stipe ne misli na to. Stipe Miočić navikao je na pobjedu; ali paradoksalno, navikao je i na to da je underdog. Miočić se najviše naviknuo na pobjedu kao autsajder”.

Miočić će na to sve samo reći:

“U ovom sam trenutku, iskreno, naviknuo na to”, izjavio je Miočić i dodao:

“Vegas me mrzi. Sve je dobro. Ne brinem se zbog toga. To su samo šanse, a šanse mi znače s*anje. ”

Sporting News Fighting: ‘Miočić je u posljednjih 5 borbi bio favoriziran samo jednom i – izgubio’

Sporting News Fighting ide u istom smjeru i dodaje:

Is Stipe Miocic the most accomplished underdog in UFC history?

“Bez obzira na to što je Stipe Miočić postigao u svojoj UFC karijeri, još uvijek radi na tome da dokaže da ljudi griješe. Zvuči smiješno s obzirom na to da je on trenutni prvak u teškoj kategoriji koji drži rekord u obranama te titule u povijesti UFC-a s četiri, od toga tri uzastopne. Međutim, unatoč izvrsnoj seriji i skoru 20-3, bio je autsajder u sedam od njegovih 17 UFC borbi. Zapravo, u posljednjih pet borbi favoriziran je samo jednom. Zanimljivo je da je to bio prvi susret s Danielom Cormierom, koji je Miočić izgubio nokautom”.