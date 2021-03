MIOČIĆ BRUTALNO NAJAVIO OKRŠAJ SA ZASTRAŠUJUĆIM NGANNOUOM: Nakon ovog mu neće biti svejedno – ‘Evo zašto ću ga pobijediti’

Kladionice su na strani Kamerunca, jer čovjek je doista u brutalnoj nokauterskoj formi, ali Miočića se nikako ne smije otpisati

Ovog vikenda očekuje nas najveći MMA spektakl ove godine, sraz teškaškog prvaka UFC-a Stipe Miočića i kamerunskog udarača, prvog izazivača, Francisa Ngannoua. Meč je na raspredu u noći sa subote na nedjelju, a održava se na UFC 260 priredbi u Las Vegasu.

Kladionice su na strani Kamerunca, jer čovjek je doista u brutalnoj nokauterskoj formi, ali Miočića se nikako ne smije otpisati jer već ga je jednom, 2018. godine, svladao, a isto tako je bio “underdog”.

Ipak, ovaj put Ngannou dolazi s mnogo većim iskustvom i drugačiji je borac nego što je bio. U međuvremenu je nokautirao Juniora dos Santosa, Caina Velasqueza, Curtisa Blaydesa i Jairzinha, ali je i izgubio od Derricka Lewisa, odmah nakon onog poraza od Miočića.

Ngannou je napredovao, ali je i Miočić koji je titulu nakon Ngannoua izgubio, zatim ju vratio i obranio. U najavi meča Miočić je baš o tome i govorio, o napretku obojice.

“Neće to biti borba nalik onoj prethodnoj. On je bolji, a bolji sam i ja. Pokušat ću posao rano završiti, ali on je sigurno napredovao. Jako udara, treba se toga paziti, u teškoj smo kategoriji i svašta se može dogoditi. Ima dobrog trenera, dobar tim i sigurno su ga podigli. Sigurno je bolji, ali i ja sam. Mislim da će pobijediti onaj tko uspije provesti svoj plan, a mi na našem radimo već više od dva mjeseca. Budem li ga se držao, sve će biti u redu”, rekao je Stipe.

No, Miočić je uvjeren da će on izaći kao pobjednik, a objasnio je i zašto.

”Mislim da nikome nisam protivnik po mjeri. Uvijek pokušavate borbu završiti udarcem i bilo bi sjajno da tako bude. Tražit ću to, ali zadovoljan ću biti i pobjedom sudačkim glasovima. Nije mi važan kako, važno da ti na kraju meča podignu ruku. Izaći ću iz borbe kao pobjednik. ”I dalje…”, to je sve što ćete čuti. Vidjet ćete moju podignutu ruku i pojas oko mog struka. Ništa se neće promijeniti, vidjet ćete.”