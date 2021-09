Hrvatski boks sutra čeka veliki meč, koji je nekako pomalo nepravedno pao u drugi plan. Naš 26-godišnji neporaženi teškaš iz Splita, fantastični udarač Petar Milas (15-0-0, 11 KO) na Roland Garros stadionu u Parizu snage će odmjeriti s olimpijskim prvakom iz Rio de Janeira, sjajnim Tonyjem Yokom (10-0-0, 8 KO).

Najveći meč u posljednjih desetak godina za hrvatski boks

Radi se, naime, o najvećem meču nekog hrvatskog boksača u zadnjih desetak godina. Tu borbu moći ćete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL televiziji a u tekstualnom prijenosu pratiti i na portalu Net.hr.

No, to neće biti jedini meč. Naime, bit će to pravi boksački dan na RTL-u jer i Filip Hrgović boksa protiv Marka Radonjića iz Crne Gore a Željko Mavrović senzacionalno se vraća u ring i boksat će protiv 26 godina mlađeg Gruzijca Gogičašvilija.

Milas je spreman za Yoku, kaže kao nikad prije.

I tu sad dolazimo do ovog u uvodu "pomalo nepravedno". Jer, dojma smo kako je proteklih dana Milasov meč nekako pao u drugi plan a boksa protiv teškaša takvog kalibra, koji ima osam nokauta, koji je trenutno 15. teškaš svijeta prema BoxRecu, koji je bivši olimpijski pobjednik u superteškoj iz Rija 2016, svjetski prvak iz 2015. i koji je na oba natjecanja svladao Filipa Hrgovića. Definitivno, radi se o boksaču koji je s pedigreom, koji iza sebe ima uspješnu amatersku karijeru.

'Milasov meč s Yokom u rangu je Mavrovićevog s Lewisom'

Petar Milas, s druge strane, profesionalac je postao s 20 godina nakon dobre amaterske karijere. Do sada je ostvario 11 nokauta. Donedavno Top 50 teškaš svijeta, koji uklonjen s ljestvice zbog neaktivnost, visok je 194 centimetra a u posljednjem meču težio je 103. kilograma.

"Milas ima najjaču borbu u Hrvatskoj godinama unazad, koja je pala malo u drugi plan. Prvenstveno, društvene mreže preuzimaju previše zamaha i možda u nekim stvarima ne poprimaju borci koji se sad bore na toj vrhunskoj razini kao što je Milas. Ovaj njegov meč protiv Tonyja Yoke, pa ja bi to usporedio čak s Mavrovićevim napadom na Lewisa. To je jedan takav meč, zato što je Yoka bio i olimpijski pobjednik. Da, Milasov meč s Yokom u rangu je Mavrovićevog s Lewisom. U profesionalnom boksu hrvatski boks nije imao jači meč", kazao nam je talentirani boksački trener Tomo Kadić iz Gladijatora, inače trener Tonija Filipija.

'Petar ima jako dobru šansu u toj borbi'

"Petar ima jako dobru šansu u toj borbi, on je momak s dobrim predispozicijama i mislim da on to može dobro odraditi, unatoč tome što je Yoka jedna posebna priča, priča za sebe. Milas je jedan vrhunski dečko koji se pokušava izboriti i ostvariti svoje snove u ovom surovom a opet tako plemenitom sportu. Uvijek je bio pravi profesionalac, veliki je sportaš. Zato je on moj favorit".

Upitali smo Kadića i kako komentira povratak Željka Mavrovića u ring u 53. godini života protiv 26 godina mlađeg Gruzijca Gogičašvilija?

"Za Željka ćemo vidjeti je li to bio dobar potez ili ne, nakon meča. Nadam se pobjedi i navijam za njega jer je Hrvat, navijam za sve naše borce na inozemnoj sceni ali vidjet ćemo je li to bio dobar potez. Ta borba dobila je više pozornosti nego ona Petra Milasa koji je kvalitetan borac. U Yoku ulaže čitav francuski olimpijski sport i da se toliko ulagalo u Milasa kad je bio amater, vjerujem da bi bio puno više razvikaniji. Njegov meč definitivno zaslužuje puno više pozornosti i pažnje. On može to odraditi i iznenaditi, već je pokazao da on ima torpedo u ruci i svakog može torpedirati. Nadam se tako i Tonyja Yoku. Sve je moguće", zaključio je Tomo Kadić.