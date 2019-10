MCGREGOR SE VRAĆA U OKTOGON: Objavio datum, a procurila su i imena potencijalnih protivnika

Svi bi ipak željeli vidjeti uzvratnu borbu njega i Khabiba koju je McGregor nedavno najavio

Zloglasni Irac Conor McGregor nakon poraza od Khabiba Nurmagomedova i katastrofalne tučnjave na kraju meča objavio je da odlazi u mirovinu, no sad je već jasno da ćemo ga opet gledati u oktogonu.

“Ovim putem najavljujem svoju povratničku borbu. 18. siječnja u Las Vegasu, u T-Mobile Areni. To je moja povratnička borba, 12 tjedana od danas. U savršenoj sam formi i datum sam dogovorio s organizacijom. Imam ime protivnika, ali iz iskustva vam ga ne mogu reći. Koliko god to želim, ako to napravim, UFC će ga zamijeniti jer su oni takva kompanija”, rekao je Irac u četvrtak.

Procurila su u javnost i imena kandidata koji bi se trebali boriti s McGregorom u njegovom povratničkom meču. Oni su Justin Gaetheje i Donald Cerrone, no nije nemoguće da se pojavi i još neko treće ime. McGregovu bi to bio prvi nastup u UFC-u od 6. prosinca i borbe s Khabibom.

Khabib je meta

Irac je zapravo poznat po tome što je izgubio sve svoje najvažnije mečeve u karijeri. najprije je gadno stradao protiv Natea Diaza kojeg je, doduše, svladao u uzvratnom meču pa ga je onda školovao boksač Floyd Mayweather, da bi ga u mirovinu poslao Khabib u dotad najgledanijem UFC eventu u povijesti.

Svi bi ipak željeli vidjeti uzvratnu borbu njega i Khabiba koju je McGregor nedavno najavio.

“Ako ima prilike za uzvrat s Khabibom, to je ono što želim. Ako ne, uzet ću nešto što mi se nudi, a ima mnogo toga”, rekao je Conor za ESPN.