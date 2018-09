‘Vratio sam se zbog ljubavi prema ovome. Ali i kako bi ušutkao tog štakora i kukavicu koji se skriva iza žena’

Branitelj pojasa Habib Nurmagomedov i bivši prvak Conor McGregor sučelit će se u subotu 6. listopada u meču za UFC-ovu titulu prvaka u lakoj kategoriji. Prvo sučeljavanje bilo je oštro, a dogodilo se na konferenciji na medije. Udarci nisu pali, ali pobjedu je po broju prijetnji i psovki odnio izazivač.

McGregor, kojem je pojas prvaka oduzet zbog neaktivnosti, nije skrivao što misli o branitelju naslova kojem je spočitavao političke veze i podsjećao ga da nije izašao iz autobusa u onom njegovom ludilo zbog kojeg se sad povlači po sudovima. Ovome:

Zaljubljenici u ovakve borbe nisu mogli prisustvovati konferenciji pa su ondje tek bili borci i prvi čovjek UFC-a Dana White. McGregor je odmah rekao što o tome misli.

Ljubav prema borbi i ratu

“Da sam ja vlasnik i da sam dio promocije ova dvorana bi bila puna je*enih fanova. Gdje su je*eni fanovi? Oni su ti koji plaćaju račune. Oni zaslužuju ovo. Dovukli su me ovdje s druge polovice svijeta da sjedim sam u dvorani, imam protiv tebe tužbe, na uvjetnoj kazni sam, a moram trpjeti ovo s*anje. Dovedite fanove ovdje! Nisam dobio što sam tražio, tako da je ovako kako je”, prenosi fighsite.hr dio atmosfere.

“Vratio sam se zbog ljubavi prema ovome. Ali i kako bi ušutkao tog štakora, tog malog ljigavca, tog tipa koji je prava kukavica jer se ne može suočiti oči u oči sa svojim neprijateljem. Koliko sam takvih susreo u svom životu…To ste vidjeli kada se sakrio u onaj autobus. Us*ao se u gaće. To je to, vratio sam se zbog ljubavi prema borbi i ratu. I zato ću ga prebiti, prebit ću tog štakora staklene brade.”

Zadnji čavao

“Ti si moj fan. Kupovao si moje majice, ti mala kujice. Govorio si da nemaš ništa osim respekta za mene. Ali onda se slizao s kriminalcem kojeg je Vladimir Putin strpao iza rešetaka zbog pronevjere 150 milijuna dolara. Taj je tip počeo ulagati u njegovu dvoranu pa je on počeo dobivati malo moći, pomislio je da je jak, da je snažan. A onda kada je ovaj završio u zatvoru, postao je manji od makovog zrna. Sada ću mu ja zabiti zadnji čavao u lijes. Njegov vlastiti narod kojem je on okrenuo leđa ga sada želi vidjeti gotovog, a to ću ja i učiniti. U ime ruskog naroda”, nizao je McGregor pa nastavio:

“Rekao si da ti pošaljem lokaciju, pa evo me sada tu. Tu sam! Što ćeš poduzeti po tom pitanju? Zar me nisi vidio ispred autobusa? Ispred je*enog autobusa. Pokazao sam ti ruke da nemam oružja. Došao sam nenaoružan. Pričao si svašta, a onda nisi napravio ništa. Samo si se us*ao i ostao u autobusu. Sakrio si se poput kukavice iza žena u tom autobusu. Evo moje lokacije, hajde napravi nešto, napravi! Ništa nećeš napraviti!”

Prognoza – jedna runda

“Vjerujem da će sve biti gotovo u jednoj rundi. On ima staklenu bradu. Čečeni, moji čečenski prijatelji, vojnici, rekli su mu da u Dagestanu imaju kokošje brade. I ja im vjerujem jer znam kako izgleda staklena brada kada je vidim, a vidio sam da je ovaj čovjek u više navrata bio uzdrman. Vidio sam kako je njegov brat brutalno nokautiran u jednoj drugoj promociji. Znam koliko se boji pljuske, a ako se boji moje pljuske, onda će mu se ta pljuska činiti poput sačmarice. Vjerujem da ću ga svladati unutar jedne runde, ali i ranije sam bio u krivu. Bit ću spreman i za pet rundi. Gledate ovdje jednog veterana Octagona. Prošao sam kroz sve. Bio sam na obje strane.”

Nurmagomedov nije bio toliko glasan. Kazao je da je očekivao ovakvu predstavu svog suparnika, omalovažio njegove uspjehe i poručio:

“Morao bi se prebaciti samo na boks jer se ne možeš suprotstaviti vrhunskim borcima koji znaju hrvati. Borio si se protiv manjih protivnika u perolakoj kategoriji, a i ti protivnici su ti zadavali probleme u hrvanju. O čemu onda pričamo? Tvoje hrvanje je nula. Tvoj grappling je nula. Uništit ću te. Nakon ovog meča ćeš se vratiti u boks.”