MCGREGOR OTKRIO NEPOZNATE DETALJE O MEČU S KHABIBOM: ‘Pokušavao sam zabiti svoje prste u njegovu adamovu jabučicu!’

Izrodio se novi sukob na sceni UFC boraca, usredištu je, naravno, Conor McGregor

Conor McGregor ponovno napada, ovog puta putem objave na Instagramu. Prisjetio se prepucavanja s Pauliem Malignaggiem, da bi sve završilo time da je u priču ubacio Khabiba Nurmagomedova. Na kraju su obojica prozvani kujicama bez novaca.

Vjerojatno ponukan špekulacijama o organizaciji boksačkog meča protiv Pauliea Malignaggia, Conor McGregor odlučio je baciti još malo ulja na vatru cijeloj priči. Na njegovom Instagramu se tako pojavila snimka njegovog susreta s bivšim boksačkim prvakom, koji je završio žestokim prepucavanjem. Bio je to njihov posljednji susret licem u lice koji su zabilježile kamere.

Nema nikakve sumnje u to da bi njih obojica bili vrlo zadovoljni potencijalnim susretom u ringu, posebno ako on donosi obojici zanimljivu količinu novca. McGregor je uvijek takve prilike znao dobro prepoznati te ne čudi što se na ovaj način odlučio uključiti u to. No, zanimljiva je poruka koju je ispod videa ostavio, piše Fightsite.

Teške riječi su pale

“Pogledajmo kako to izgleda na papiru. Drag mi je Paulie Malignaggi. Ovo je naše javno prepucavanje do kojeg je dovela objava fotografije koja ga je uznemirila. Da, dobro ste pročitali, fotografija. Rekao sam mu u lice da prestane kukati i biti kujica, što je nešto što smatram onim kakav borac treba biti. Ne budi kujica, nemoj kukati.

Jednako to sam rekao Khabibu na kraju treće runde, moje runde. Svaku rundu je bio kukao sucu, čak i u četvrtoj dok je bio u “mount” poziciji. Ako je netko u toj borbi trebao nešto reći sucu, onda sam to bio ja u prvoj rundi. Četiri minute držao je moje noge uz nula aktivnosti. No, borba je borba i jebe mi se za to. Sucima plaču samo prave kujice. Ja sam pokušavao zabiti svoje prste u njegovu adamovu jabučicu. Mnoge osobe u borilačkom poslu, što sam u posljednje vrijeme shvatio, su apsolutne kujice. Momci, znam da ste švorc, znam da ste bez love, ali nemojte biti kujice bez love”, napisao je Conor u objavi za koju je naoko teško pronaći motivaciju, kao i to zašto se odjednom opet uhvatio Khabiba Nurmagomedova. No, sve ima svoje objašnjenje.

Ovaj sam kraj je za Conora nekako postao svojstven i sve je sličniji jednom drugom sportašu koji se s većinom drugih uspoređuje na račun novca koji je zaradio. Naravno, riječ je o Floydu Mayweatheru. Čini se da je Conor iz meča s njim pokupio neke “manire” po kojima je “Money” postao poznat. I ovo je sigurno samo strateški potez ispitivanja publike koliko su zainteresirani za potencijalni meč protiv Malignaggia, a i Khabib je tu završio s razlogom. Uopće ne sumnjamo u to da je svaki potez Conora McGregora odrađen strateški. Jer da nije, ne bi ni on danas bio tu gdje je.