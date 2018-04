MAYWEATHER-MCGREGOR U OKTOGONU: Umirovljeni boksački prvak opet bacio rukavicu u lice MMA borcu, čeka se odgovor

Mayweather-McGregor po MMA pravilima

Floyd Mayweather najozbiljnije razmišlja prekinuti umirovljeničke dane i za unosan honorar upustiti se u borbu protiv Conora McGregora. Za razliku od njihovog prethodnog okršaja, ovaj ne bi bio po boksačkim pravilima već bi se održao na McGregoru bliskijem području.

Nekadašnji neporaženi boksački prvak (50-0) posljednju je borbu odradio baš protiv Irca u Las Vegasu, a otad se i spominje svojevrstan revanš no u oktogonu prema MMA pravilima. Upitno je što na tu temu imaju za reći UFC i Dana White jer nedavni ispad ludila McGregora je definitivno maknuo s popisa ljudi koje White voli. S druge strane, voli novac i zato ovu ideju nikako ne treba odbaciti.

“Je li moj povratak iz mirovine moguć. Da, ali vratim li se učinit ću to u oktogonu. Sjednemo li za stol s Danom Whitom i dogovorimo li mega-borbu, jednu borbu, može to biti i protiv Conora McGregora, ili više njih Showtime i CBS u to moraju biti uključeni. Kad dosegnete ovakav status, onda se morate ponašati u skladu sa njime. I izvan ringa morate imati manire”, kazao je Mayweather aludirajući na razloge koji su McGregora usmjerili pred sud.



Konkretnije, na ovo:

“Nisam siguran hoću li se boriti u oktogonu, ali sam siguran da je to ono što želim. Jasno, bude li ponuda prava. Svota će morati biti ludo visoka”, dodao je, prenosi The Sun, napomenuvši da on, jer je Floyd Mayweather, ima pravo na promjenu odluka i kontradiktornosti i poručio da više neće boksati.