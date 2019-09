MAVROVIĆ OBJASNIO POZADINU HRGOVIĆEVE AGONIJE: ‘On nije u najboljim odnosima s nekim ljudima…’

Izbornik Pijetraj je u Rusiji na svjetskom prvenstvu, baš s Milunom i tek se javio porukom kako će sve karte otvoriti kada se vrati u Zagreb

Najbolji hrvatski profesionalac ili najbolji hrvatski amater. Mjesta na olimpijskim igrama u Tokiju ima samo za jednog teškaša, a problema puno. Zašto Filip Hrgović, zašto Marko Milun, tko će prvi na prvi kvalifikacijski turnir po jedinu kvotu, pitanja su na koja isti odgovor moraju naći savez, olimpijski odbor, izbornik Pijetraj, Milun i Hrgović. Za olimpijski odbor dvojbe nema.

“Cijelo ovo vrijeme je Hrgović evidentni olimpijski kandidat odnosno top kandidat dakle osoba, sportaš koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru dakle u njega je kroz cijele te tri godine investirano, naravno, s razlogom preko 100injak tisuća eura, isto tako i u njegova trener i mislim da je društvena odgovornost da opravdamo ta sredstva”, rekao je za RTL glavni tajnik HOO-a Josip Čop.

Komplikacije nastaju u činjenici što postoje dva kvalifikacijska turnira. Hrgović bi išao na onaj kasniji, u svibnju. Međutim, što ako Milun ode na onaj raniji, u ožujku?

“Može se desiti da Milun osvoji kriterijski rezultat što znači da na onom svjetskom na koje pretendira Hrgović više Hrvatska nema predstavnika u toj kategoriji, ali velim to se može riješiti dijalogom, razgovorom, usuglašenim stavom i mi to očekujemo da se riješi na razini hrvatskog boksačkog saveza”, rekao je Čop.

Opcija koju zagovara izbornik reprezentacije, ujedno i bivši trener Hrgovića s kojim nije ostao u idiličnim odnosima, Leonard Pijetraj, pada u vodu. On bi da Hrgović dođe na prvenstvo Hrvatske i u izravnom meču s ostalim teškašima odluči tko će na kvalifikacije. Dakle, jedino boksački savez i to kroz razgovor sa svima može odlučiti koji je njihov kandidat teške kategorije. Direktor reprezentacije, Željko Mavrović, tek je podijelio svoje osobno mišljenje koje nije stav saveza. On je također na Hrgovićevoj strani.

“Naglasio sam kako Filip Hrgović sa mnogim ljudima u hrvatsko boksačkom savezu nije u dobrim odnosima, kako je neke povrijedio međutim to ne smije igrati odluku u onom završnom odabiru. Definitivno on u ovom trenutku ima bolju predispoziciju, on na olimpijski turnir dolazi kao favorit”, rekao je Mavrović za RTL.

Izbornik Pijetraj je u Rusiji na svjetskom prvenstvu, baš s Milunom i tek se javio porukom kako će sve karte otvoriti kada se vrati u Zagreb. Čeka se druga runda, u prvoj je, čini se, slavio Hrgović.