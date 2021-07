U petak se u Zagreb s Olimpijskih igara vratila cijela hrvatska taekwondo reprezentacija, čiji su članovi Matea Jelić i Toni Kanaet osvojila prva dva odličja za Hrvatsku. Dan poslije, Matea i Toni uputili su se iz Splita, svaki u svoj rodni kraj.

Matea Jelić, ponos Knina i Hrvatske

Tim povodom, Matei je u Kninu upriličen doček. Bilo je pjesme, ovacija, veselja, prijatelji i rodbina jedva su dočekali zagrliti i izljubiti svoju kraljicu, kninsku kraljicu, a posebno iznenađenje pripremili su joj članovi šibenskog HGSS-a.

Tvrtka Jako je samo za Mateu sašila i tiskala ogromni transparent veličine 25x3, a ekipa iz HGSS-a ga je postavila na zidine drevne kninske tvrđave, tom simbolu velike hrvatske pobjede. Na njemu je pisalo: "Matea Jelić, ponos Knina i Hrvatske". Mogli su ga vidjeti svi koji su stigli na doček zlatne olimpijke.

'Srce mi je puno, volim vas jako, volim Knin i hvala vam što ste tu uz mene'

"Ovo je najmanje što smo mogli napraviti za našu dvadesettrogodišnju zlatnu olimpijku kojoj i ovoga puta iskreno čestitamo na uspjehu te joj želimo sretan nastavak sportske karijere i sreće u svim aspektima života. Sretno Matea!" poručili su iz heroji iz HGSS-a.

"Srce mi je puno, volim vas jako, volim Knin i hvala vam što ste tu uz mene", rekla je Jelić okupljenima u Kninu, a nakon povratka u domovinu komentirala je i svoj sjajan nastup na Igrama, ali se osvrnula i na morbidne prijetnje koje su joj na društvenim mrežama ostavljali neki ljudi.

"Rođena sam Hrvatica i uvijek ću to biti do smrti, ponosim se time. Putujem svijetom i ne dijelim ljude, samo na dobre i loše. Ovi koji su mi slali prijeteće poruke su loši ljudi, no ne obazirem se na njih, samo na ljubav koji mi drugi daju", kazala je Jelić. Te poruke su bile odvratne. Ovo su samo neke od njih...

Odvratne i morbidne poruke

"Je*em ti mamu u pi*ku i celu familiju", "Ku*vetino raspala pišam ti u usta", "Sram te bilo glupačo ustaška", "Je*em ti mater jednu dabogda ti oluja u kući bila", "Je*em li ti sve što imaš jadnice, je*em te u usta"... To su samo neke od poruka koje je dobila i prenijela javnosti, a neke su toliko odurne da ih zaista ne vrijedi niti spominjati.

Podsjetimo, hrabra naša Matea je tijekom Igara objavila na svom Instagramu seriju "storyja" u kojima je prenijela morbidne i jezive prijetnje koje je primila u porukama.

'Rođena sam Hrvatica i uvijek ću to biti do smrti, ponosim se time'

Jelić je u razgovoru za Sportske novosti izjavila kako je dan Oluje, odnosno 5. kolovoza, za nju poseban dan i da tada osjeća samo ljubav te da joj je tog dana najljepše otići na kninsku tvrđavu. Jelić je dala najnormalniju izjavu u kojoj nema baš ništa sporno, ali dio javnosti joj je zamjerio takve izjave i zasuli su joj "inbox" odvratnim porukama i teškim prijetnjama.

"To što sam izjavila oko Oluje ima samo veze s tim što sam Hrvatica i s osjećajima za moju zemlju. Ne osjećam ništa loše, već samo volim svoju zemlju. Otac mi je bio u ratu. Pa živjela sam u Srbiji, osjećam samo poštovanje prema njima", istaknula je Matea i za 24sata.

