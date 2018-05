MARKO PETRAK ZA NET.HR: ‘Mirko puno bolje stari od Fjodora i bio bi veliki favorit. Nije nemoguće da do njihove borbe i dođe’

Porazgovarali smo s Markom Petrakom s Fight Sitea

Ekspresna pobjeda jednog od najvećih MMA boraca svih vremena, legendarnog Fjodora Jemjeljanjenka (37-5 MMA, 1-1 BMMA) nad Frankom Mirom (18-12 MMA, 0-1 BMMA) proteklog tjedna na Bellator 198 eventu u Allstate Areni, Rosemont, savezna država Illinois, i dalje je glavna tema u MMA krugovima.

Wow 😳 Fedor Emelianenko TKO's Frank Mir and advances to face Chael Sonnen in Bellator's Grand Prix #Bellator198 pic.twitter.com/RUUvIaodaO — PortlandMMA (@PortlandMMA) April 29, 2018

“Posljednji imperator” je za samo 48 sekundi nokautirao Mira. Bila je to jedna od najzvučnijih Fjodorovih pobjeda u posljednjih nekoliko godina, ukupno šesta u zadnjih sedam nastupa. Također, nokaut nad Mirom Fjodoru je donio i prekid crnog niza od četiri uzastopna poraza u američkom kavezu.



Add one more legend to the ledger of "The Last Emperor." Fedor Emelianenko finishes Frank Mir in the first! #Bellator198 pic.twitter.com/E16dn3dwJ1 — Kyle Johnson (@KidNobuhiko) April 29, 2018

‘Kad tako dva velika čovjeka počnu mahati kao u birtiji, onda sjedne udarac’

“Ne bih rekao da je baš deklasirao Mira zato što je već nakon 10 sekundi prve runde bio u knockdownu. Da je taj udarac sjeo, milimetar, dva lijevo ili desno, ili da je bio 5% jači, bila bi to još jedna katastrofa. Bio je to otvoren meč u kojem su obadva išla na sve ili ništa, a kad tako dva velika čovjeka počnu mahati kao u birtiji, onda obično negdje sjedne neki udarac. Tako je Fjodoru sjeo i Mir je bio samo taj koji je prvi pao, a moglo se to lako dogoditi i Fjodoru”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Marko Petrak, suvlasnik i novinar borilačkog portala Fight Site i nastavio:

Fedor Emelianenko finishes Frank Mir in 48 seconds. The clock has been turned back! #Bellator198 pic.twitter.com/0voHKGI2QV — MMAFighting.com (@MMAFighting) April 29, 2018

“Fjodor mi je izgeldao poprilično loše, isto kao i Mir. Oboje su mi izgledali ispod razine današnje teškaške divizije, ako ćemo biti iskreni kad govorimo o nekoj njihovoj konkurentnosti na najvišoj razini i o nekakvim visinama na kojoj su nekoć oboje bili. Ako ću, kojim slučajem, govoriti kao zaljubljenik u slobodnu borbu i veliki ljubitelj Pridea i Fjodora, onda mi je drago da je Fjodor dobio u toj borbi, da se vratio pobjedničkom nizu i da je konačno pobijedio nekog ozbiljnog. No, uspoređujući Fjodora s onim najboljim MMA teškašima svijeta poput Stipe Miočića i teškaša u UFC-u, mislim da je to miljama daleko. Iako je on još uvijek opasan borac, u to nema sumnje. Čovjek s toliko iskustva na najvećoj razini kao što je Pride mora biti opasan i kad je izvan svega, a kamoli ne kad je u nekoj solidnoj formi, ako me razumijete”.

Frank Mir says ‘ego’ at fault for loss to Fedor Emelianenko, hopes to fight in ACB next (@shaunalshatti) https://t.co/MMB0u4BCaH — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 3, 2018

Jemjeljanjenko postao ozbiljan kandidat za osvajanje Grand Prixa

Pobjedom nad Mirom, Jemjeljanjenko je postao ozbiljan kandidat za osvajanje Bellatorovog Grand Prixa u 42. godini života, a neki fanovi ovog sporta idu toliko daleko da govore kako će Rus ponovno biti najbolji ili bar među najboljim teškašima…

“Neće, iako on može osvojiti Bellatorov Grand Prix jer je konkurencija relativno slaba, a stvar je u tome što se opet radi, ponavljam, o teškašima s kojima je sve moguće. Ostao je meč između Ryana Badera i King Moa, tu su još Sonnen i Matt Mitrione. Znamo da se Fjodor već borio s Mitrioneom i izgubio, bio je to onaj dvostruki nokaut u kojem je Fjodor lako mogao isto tako slaviti. Od Sonnena je, pak, veći 20 kg. Ostao je par Bader i King Mo od kojih niti jedan nije pravi, rasni teškaš. Tako da ostaju mogućnosti, a hoće li se to dogoditi, treba vidjeti. Mislim da Jemjeljanjenko mora ići korak po korak, a ono što je sljedeće je njegov meč protiv Sonnena koji će biti ultrazabavan”.

Pojavila se priča kako je bi moglo doći do velike borbe između Mirka Cro Cop Filipovića i Jemjeljanjenka. Naime, pobjednik nadolazeće borbe Mirko Filipović – Roy Nelson, bit će prva zamjena ukoliko se netko ozlijedi na Bellatorovom Grand Prix turniru, potvrdio je to čelnik američke promocije Scott Cooker. Cro Cop se protiv Nelsona bori 25. svibnja u Londonu na Bellator 200 eventu. Međutim, Mirko je otkrio kako su šanse za tu borbu izuzetno male…

‘Ne mogu sto posto tvrditi da bi Mirko dobio Fjodora, ali…’

Petraka smo na tu temu upitali i sljedeće: Da Mirko i Fjodor sad uđu u kavez, gledajući trenutku formu, situaciju i godine, tko bi pobijedio u toj borbi, kako bi to izgledalo?

“Mislim da je Mirko puno bolje stari od Fjodora, ako ćemo to tako reći. To se vidi prema nekom njegovom općem stanju organizma i tijela, načinu na koji se bori i kako se bori u posljednje vrijeme. Također, vidimo samo koliko trenira Mirko, a koliko Rus. Cro Cop nikad nije radio pauzu s treninzima, Fjodor je imao 3 godine pauze između natjecanja i neko vrijeme nije niti trenirao, a to se itekako odrazi na formu jednom kad se vrati treninzima. Stoga, mislim da Mirko, koji je stariji od Fjodora, bolje stari od njega i mislim da u nekom eventualnom njihovom meču Mirko bi bio veliki favorit. Iako, ponavljam, radi se o teškašima s kojima je sve moguće, pa ne mogu sto posto tvrditi da bi Mirko dobio. Nebitna je forma, ako te on pogodi s malom rukavicom od 4 unce u zube, past ćeš dolje. Što se tiče samog meča, znamo samo da su Mirko i Nelson sad rezervna borba turnira, a znamo i da je onaj legendarni Strikeforcov Grand Prix, koji je promijenio teškašku scenu, osvojio Daniel Cormier, koji je također ušao kao zamjena tek u polufinalu. Tako da je sve moguće, ozljede su uvijek moguće i nije nemoguće da se Sonnen ozlijedi i da umjesto njega u borbu uđe Mirko”, zaključio je Marko Petrak.