Marko Martinjak jedna je od najsvjetlijih točaka hrvatskog borilačkog sporta tijekom posljednjih godina. Višestruki svjetski prvak u bare knuckleu nastupit će na Golden Fight 8 eventu protiv Tina "The Vipera" Patrlja. Priredba je na rasporedu 4. travnja u KC Dražen Petrović. Martinjak je gost u novom podcastu Net.hr-a.

"Tino Patrlj ima potencijala. To kako ga najavljuju je lijepo, treba prodati priču, event, ali znaš da ja ne pričam previše, ne koristim trash talk. Pričam šakama u ringu. Vidjet ćemo koliko je opasan. Hvala mu na tome što je rekao za mene, samo se nadam da će se doći potući samnom. Da napravimo spektakl. Tino malo stilom boksa podsjeća na mene, ali nije još to to, ali treba on još puno žganaca pojesti. Tino, nemoj se uvrijediti, ali govorim realno kako je. Ja sam sad 34. godine, on 24., Tino bi mogao biti dosta dobar boksač za jedno 3-4 godine, kad dobije malo još tjelesne snage, kad malo još stasa kao muškarac. Mislim, dobar je on i sad, ali mislim da bi bio puno bolji za 3-4 godine kad će bare knuckle uzeti primat u borilačkom svijetu. Tino je mladi lav u nastanku. Tko god meni dođe u ring je dobro došao. Ja govorim - ući ćete svi na dvije noge, izaći svi na četiri. Mislim da sam zaslužio svoje samopouzdanje koje imam, zadnjih 7 mečeva imam sve pobjede nokautima, prošle godine 6 mečeva, tri u profi boksu tri u bare knuckleu, sve zajedno sam bio 4 i pol minute u ringu i nisam izašao iz prve runde", govori Marko Martinjak koji sad trenira kod Jasmina Berishe u Alpha timu. On vodi dvoranu zajedno s Igorom Ivanovićem.

"Dobar mi je novi tim, uživam s njima, opušten sam i ne dolazim više s nekim grčem u želucu na treninge. Poznato je da sam se razišao s Ivicom Ivićem, vidjeli smo se sad u Jelkovcu, pozdravili bok, bok i to je to. Ja nemam protiv tog čovjeka ništa, želim mu sve najbolje, želim mu sreću, nismo se posvađali nego je jednostavno došlo do zasićenja. Shvatiš neke stvari. Uvijek govorim, trener je limitiran dati znanje ukoliko ne ide u korak s vremenom, isto kao i borac koji uvijek mora učiti nove stvari. Borac uvijek mora napredovati i zato ide tamo gdje misli da je bolje za njegov napredak, a trener ako ne ide u korak s vremenom nije dobro. Ne možemo ostati svi boksati isto, ne možeš raditi sa svima isto nego se moraš prilagoditi borcu i to je bio isključivo razlog zašto smo se Ivica i ja razišli. Bilo je tu još nekakvih priča gdje su nas zavadili, ljudi su u tome uspjeli i to je to. Da, bilo je ljudi koji su pričali nešto, vamo - tamo i jednostavno sam rekao dobro, OK, idemo svaki svojim putem. Bilo je zlih jezika, povjerovalo se nekakvim drugim stranama, ljudima, jednostavno se više nisam osjećao ugodno u dvorani, dolazio sam s grčem u dvoranu, tu je i moja supruga isto bila umiješana da je ona nešto rekla, a žena uopće nema pojma o ničemu. Za zadnji meč sam se spremao, doslovno s grčem sam dolazi u dvoranu, radio sam s Ivanom Kučićem, moj bivši pomoćni trener koji je bio samnom Wolverhamptonu, čuli smo se i jednostavno smo se na miran način pozdravili, Ivica i ja smo si dali ruku i to je to, idemo svaki svojim putem. Nema tu zle krvi. "

Čitav podcast s Martinjakom gledajte u priloženom videu gore.

