MANJE POZNATI DETALJI O VELIKOM MIRKU: ‘Skoro je već tad zbog tromboze doživio srčani udar. Ono što sam rekao njemu, reći ću sada i vama…’

Razgovarali smo s Markom Petrakom s Fight Sitea o veličanstvenom Mirku Filipoviću

Kad smo došli na ideju da napravimo razgovor s poznatim borilačkim urednim i novinarom sa portala Fight Site Markom Petrakom, naišli smo na jedan mali problem. Što ga pitati o Mirku Filipoviću, što uopće reći o čovjeku o kojem je toliko toga već napisano, istipkano, toliko se tinte prolilo o njegovoj veličanstvenoj karijeri, o tom istinskom sportskom junaku i idolu mladih koji je svojim uspjesima, odricanjem i fanatizmom zadužio čitav hrvatski sport?

Počeo u šupi, a završio među MMA i K1 elitom

Ali onda opet, gdje god nas priča odvela, o čemu god razgovarali, opet ćemo u jednom dahu razgovarati o Cro Copu. Jer, njegova je sportska i životna priča za film. Počeo je u šupi, a završio među MMA i K1 elitom.

Postao je dio povijesti slobodne borbe, pionir MMA na ovim prostorima. Sudbina je htjela da bude jedan od najboljih, a on ju je svojim mukotrpnim radom, odricanjem i ugrožavanjem vlastitog zdravlja (sjetimo se samo koliko je puta bio ozlijeđen i operiran), čvrsto zgrabio, znajući da je namjenjena samo njemu. O tome je razmišljao kad je trčao po Privlaci, kilometrima, trčao je usporedo s vlakom kojime su putovali učenici iz sela, razmišljajući kako će se jednog dana popesti na borilački tron…

‘Svi u regiji moraju Mirku odati priznanje za sve što je napravio’

“Nije pogrešno reći da svi ljudi koji su involvirani u borilački sport na ovim prostorima, na bilo koji način, moraju Mirku odati priznanje za sve što je napravio za borilački sport u regiji. To vidim kroz svoj podcast. Kad god dođu neki borci i regionalnih zemlja uvijek kažu kako su se počeli baviti ovim sportom upravo zbog Mirka Filipovića. Tako sam i ja krenuo biti borilački novinar, htio sam to raditi u životu, a kasnije trenirao jiu-jitsu i boks. Mnogi borilački fanovi dijele moju uzbuđenost s Cro Copom, jednostavno čovjek je legenda.

Mislim da je Mirko jedan od naših najvećih, ako ne i najveći ambasador. Osim toga, to Cro Cop i ima u svojem imenu. On je jedan od najvećih hrvatskih sportaša, ako ne i najveći uz Janicu Kostelić, Gorana Ivaniševića i Luku Modrića. On je jedan od onih koji su pisali hrvatsku sportsku povijest. Traje od 1996., 1999. je bio u K1 Grand Prixu, a 2019. ima deset pobjeda u nizu. Svojim načinom života je bio primjer svima, veliki radnik, jednostavno je bio primjer i uzor kakav sportaš mora biti izvan i na samom borilištu”, govori nam Petrak.

Primjer sportaša

“Bio je pravi pravcati primjer sportaša, nikad skandala, bio je i saborski zastupnik. Novinari su mu malo zamjerali to njegovo ‘idem u mirovinu pa se vraćam’. No, i drugi sportaši to rade. Vidimo Floyda Mayweathera, primjerice. To je jednostavno način u borilačkom sportu kako funkcioniraju stvari. Ti odeš i kad se vratiš dionice ti još malo više narastu”, kazao nam je Marko Petrak i osvrnuo se na Mirkovo šokantno otkriće da je pretrpio moždani udar zbog kojeg je ležao i u bolnici, odnosno zdravstvenih problema koje su ga “gurnule” u mirovinu…

“To sam rekao i njemu osobno, to ću sad reći i vama. Mislim da ti tijelo nekad da do znanja da je možda dosta za količinu napora i treninga, koju je on podnosio posljednjih godina. Istina, govorio je kako je on na vrhuncu i kako je bolji borac nego prije, međutim i on, a i svi mi, ćemo priznati da tijelo ima svoj rok trajanja i da nakon nekog vremena jednostavno ne može to više podnositi. Tako da smatram da je ovo dobro, neću reći dobro nego neka sreća u nesreći”.

Jer, tijelo mu je na jedan jasan način tijelo dalo do znaja da bi trebalo stati. Tko zna do kad bi se on borio, s obzirom na jako dobre rezultate u posljednje vrijeme. Neovisno o moždanom udaru, ovo je za njega dobar trenutak za zaključiti karijeru, pravi, jer ima taj pobjednički niz od 10-0. Jako rijetko se danas pronalaze veliki šampioni poput njega koji su uspijeli završiti karijere s pobjedničkim nizom. To su uspijeli Lennox Lewis, GSP, to je nekoliko velikana borilačkih sportova čiju veličinu shvaćamo tek naknadno. Većinom borci idu dokle ide, pa zadnjih par godina svoje karijere uglavnom gube što kod Mirka nije bio slučaj”, kaže Petrak.

Revanše je Mirko odradio s puno stila, svoje zlatno doba u karijeri imao je u slavnom Prideu, ali objektivno čitava njegova karijera je bila TOP. U sportu koji spada u red onih najopasnijih, najtežih…

“Svaki profesionalni sport je krvav i u tome uopće nema razlike. Naravno da su borilački sportovi na profesionalnoj razini štetniji jer ipak cilj je udarati čovjeka, ozlijedit ga. U MMA je, doslovce, cilj protivnika onesposobiti do nesvestice, bilo nokautom ili prisiljavanjem na predaju, da mu slomiš nešto ili ga zadaviš.

Što se tiče Mirkovog zdravstvenog stanja, da je slijedio upute liječnika koje je imao ranije, jer znam da je i prije meča s Nelsonom imao problema s vratom, možda mu se to ne bi dogodilo. On je imao trombozu, ako ćemo se svi sjetiti prošlog ljeta jer nije slijedio upute liječnika nakon one operacije koljena, pa je bio dva tjedna u bolnici ako se ne varam, skoro je tad zbog tromboze doživio srčani udar”, objašnjava nam Marko i zaključuje:

‘I u UFC-u je pokazao da može pobijeđivati kvalitetne borce’

“Mirku je žao što u UFC-u nije napravio više, to je sasvim jasno. Ali, on se vratio, imao je drugi pokušaj i tu je pokazao da može više, da može pobijeđivati borce poput Gabriela Gonzage. U prvom mahu kad je došao u UFC to je bila jedna čudna situacija za njega. Dolazio je iz ringa, iz Japana, iz potpuno jednih drugih uvjeta, s drugačijim pravilima. U tom trenutku njemu je prije svega, što je on kasnije i priznao, nedostajalo motiva. Mislim da nije imao dobar sistem treninga, bio je između trenera, sparing partnera i to je jednostavno loše odradio.

Nakon toga od 2010. do danas je napredovao, doveo se u red i ostvario rezultate koje je ostvario. Mislim da je UFC bio njegova najgora dionica u čitavoj karijeri, ali gle, ne znam borca koji ima sve pobjede. To mu nikako ne kvari njegovu uistinu veličanstvenu karijeru.”