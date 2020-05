Jedan od najboljih boksača svih vremena, legendarni Mike Iron Tyson (53) priprema se za povratak u boksački ring, barem u humanitarne svrhe, već mjesecima, a snimkama treninga hvali se i govori kako je u odličnoj formi za povratak, kako je spreman…

‘OD SEKSA NISAM MOGAO NI TRENIRATI. BIO SAM OVISNIK I O KOKAINU’: Tyson otkrio šokantnu istinu

No, jedna situacija viđena na kečerskom eventu nasmijala je čitavu Ameriku i u potpunosti ga razotkrila. Jer, Tyson je izgubio od – majice!

Naime, nekoć najopakiji čovjek na svijetu pojavio se sa svojim prijateljima, između ostalim MMA prvacima Henryjem Cejudom i Vitorom Belfortom (borac u One Championshipu), na kečerskom AEW (All Elite Wrestling) eventu u Jacksonvilleu, javlja američki ESPN.

“Tyson (53) vratio se u boksačku formu, a izvještaji govore kako razmišlja o povratku boksu. Imena, uključujući Tysona Furyja, Tita Ortiza i Wanderleija Silve, povezuju se s Tysonom kao mogućim suparnicima”, stoji u tekstu ESPN-a.

No, njegova snaga i trening izašli su na vidjelo. Naime, u trenutku kad se verbalno sučelio s kečerskom legendom Chrisom Jerichom, mnogima je pozornost najviše privukla Tysonova borba s vlastitom majicom, koju nije mogao potrgati…

