MAJKA IVANE HABAZIN NAJBOLJE OBJASNILA RAZLOG ODUSTAJANJA OD BORBE: ‘Novac i sve ostalo nije bitno…’

Claressa slovi pod jednu od najvećih boksačica u povijesti

Vijest o napadu na trenera najbolje hrvatske boksačice, Ivane Habazin, obišla je svijet. Incident se dogodio na vaganju uoči meča za naslov prvakinje po WBO-u i WBC-u između Habazin i Amerikanke Claresse Shields koji se trebao održati u noći sa subote na nedjelju u Michiganu, a trenera je s leđa napao za sada nepoznati napadač te mu je slomio čeljust.

Bashir je hitno prebačen u bolnicu s razbijenom čeljusti i morao je na hitnu operaciju, a potresena Habazin koja je cijelo vrijeme uz njega na kraju je otkazala meč iako je Shields rekla da si može pronaći novog trenera i ipak se boriti s njom.

Claressa slovi pod jednu od najvećih boksačica u povijesti. Nakon ovoga skandala – to više nije ni blizu. Cijelu situaciju za RTL je prokomentirala i majka Ivane Habazin, Đurđica Habazin.

“Pitala sam je samo je li na sigurnom, a ona je rekla da je. To mi je bilo najbitnije. Rekla mi je da ne zna kada će kući. Hvala Bogu i trener je zasad dobro. Prva operacija je prošla, ali mora na još jednu, konstrukciju lica. Strašno je što se dogodilo. Vrlo neprofesionalno za jednu takvu sportašicu koja je osvojila i Olimpijske i svjetske titule da tako nešto može izazvati je nevjerojatno. Podržavam to što je napravila Ivana jer je to bilo ljudski. Novac i sve ono kroz što se prolazi, nije bitno. Bitan je život i osoba do koje ti je stalo”, kazala je majka Ivane Habazin, Đurđica Habazin za RTL.

ŽESTOKA PORUKA PRETUČENOG TRENERA IVANE HABAZIN: ‘Mali ranjivi gov**r napao me s leđa, ljut sam jer mu nisam mogao vratiti’

Bashir je bio u nesvijesti dvadesetak minuta, a od snage udarca slomljena mu je čeljust i gornji zubi zbog čega je morao na minimalno dvije operacije zbog potpune rekonstrukcije lica. Sada je stabilno i najavljuje borbu do kraja.

“Zahvaljujem svima na ogromnoj podršci iz cijeloga svijeta. Više sam uznemiren zbog toga što nisam u stanju uzvratiti nijedan udarac kako bih se obranio od “malog ranjivog govnara” koji me napao s leđa i potpuno oborio. Ovaj slučaj izgurat ću s odvjetnicima do samoga kraja”, rekao je Bashir.

Pod istragom

A sve će istražiti i boksačka organizacija WBC koja je stala uz Ivanu i njezina trenera.

“WBC snažno osuđuje bilo koju vrstu nasilja u bilo kojem događaju vezanom uz nas sport, a pogotovo stravičan napad koji se dogodio na službenoj aktivnosti ovog događaja. WBC je uvjeren da će vlasti u potpunosti primijeniti zakon zbog ovog incidenta. Pratit ćemo istragu i rješavanje slučaja, a zatim utvrditi je li došlo do kršenja bilo kojeg pravila WBC-a ili etičkog kodeksa”, objavili su.

Organizatori meča nadali su se da će Hrvatica ipak nastupiti u meču, ali to, dakako, nije dolazilo u obzir. Ivanu je događaj silno potresao i vjerojatno nije u mentalnom stanju odraditi ovaj meč na vrhunskoj razini, ipak joj je nastradao prije svega mentor i prijatelj, a tek onda trener i čovjek bez kojeg ne može odraditi meč.