MA OVAJ JE LUD STO POSTO: Zvjerski nokautirao protivnika, potrgao prst i onda ga pred kamerama namještao

Na spektalularnoj KSW 59 priredbi do nove pobjede došao je domaći borac, Damian Janikowski, koji je prekidom u drugoj rundi savladao Jasona Radcliffea.

Doveo je svog protivnika u bezizlaznu situaciju, natjerao ga da se sklupča poput kornjače i krenuo ga bombardirati udarcima u glavu. Dugo je trebalo sucu da prekine borbu i dosudi tehnički nokaut za Poljaka, a Janikowski je, zanimljivo, borbu završio s dislociranim prstom.

Nokaut pogledajte OVDJE.

No, čak niti to nije toliko bizarno koliko je njegov potez nakon meča. Janikowski je pokazao svima svoj potrgani prst i onda ga hladnokrvno vratio na mjesto.

✅ Gets win by TKO 🤯

✅ Fixes his broken finger 🤮

Olympic hero @d_janikowski is not human! 😅 #KSW59 pic.twitter.com/SvJXO1zZOD

