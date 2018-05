LOVRE BREČIĆ ZLATNI NA EUROPSKOM PRVENSTVU: Zablistali i brončani Štetić i Razić

Zablistali su i brončani Zagrepčani Marija Štetić i Deni Andrun Razić

Splićanin Lovre Brečić osvojio je u petak naslov europskog prvaka na EP-u u taekwondou u kategoriji do 63 kg, u kojoj je broncu osvojio Zagrepčanin Deni Andrun Razić, dok je Zagrepčanka Marija Štetić stigla do brončane medalje u kategoriji do 57 kg tako što je u četvrtfinalu pobijedila (12-3) Splićanku Brunu Vuletić.

Drugog dana nadmeatanja najboljih europskih taekwondaša zablistali su brončani Zagrepčani Marija Štetić i Deni Andrun Razić, a ponajviše zlatni 22-godišnji Splićanin Lovre Brečić, koji je u iznimno dramatičnom finalu pobijedio Turčina Hakana Recbera (19-18) i osvojio naslov europskog prvaka.

U posljednjim trenucima do zlata…

Samo 36 sekundi prije isteka posljednje, treće, runde, Brečić je imao prednost 14-10, no taekwondo je toliko dinamičan sport da se sve učas može okrenuti. To se i dogodilo pa je Recber preokretom došao do vodstva. No, Brečić nije posustao te je u posljednjim sekundama, udarcem nogom u oklop, zavrijedio europsko zlato, odnosno svoju prvu seniorsku medalju nakon plodonosnih godina u mlađim uzrastima, u kojima je bio prvak Europe za juniore i mlađe seniore (U-21).

Brečić je medalju osigurao četvrtfinalnom pobjedom i to na impresivan način, dominiravši protiv Francuza Chellamoottooa (21-3), a jednako uvjerljiv bio je i u polufinalu (19-3). U tom okršaju za finale borio se sa reprezentativnim kolegom i prijateljem 23-godišnjim Denijem Andrunom Razićem, koji je na koncu bio iznimno sretan i sa broncom, svojom prvom medaljom na velikim natjecanjima.

Prva seniorska medalja

Do prve medalje u seniorskoj konkurenciji stigla je i 23-godišnja Marija Štetić, članica zagrebačke Dubrave, a i ona se morala boriti s nekim koga jako dobro poznaje. Štoviše, to je bila borba s jako velikim ulogom, jer je pobjednica (Štetić) osigurala medalju, dok je pobijeđena (Bruna Vuletić) ostala bez odličja. No, njoj je tek 18 godina i pred njom je zacijelo još puno prilika za medalju.

Osim onih koji su se borili za odličja, u petak su u Kazanju nastupili još dvoje hrvatskih reprezentativaca. Tanja Rastović iz splitskog Marjana poražena je u 2. kolu kategorije do 53 kg od Grkinje Christianne Tyrologou (8-15), dok je Marko Golubić iz zagrebačkog Metalca u kategoriji do 68 kg u 1. kolu poražen od Azerbajdžanca Mahammada Mammadova.

Trećeg dana natjecanja na borilište će tri hrvatske reprezentativke i četvorica reprezentativaca. U kategoriji do 62 kg nastupit će Kristina Beroš (Dubrava) i Ivana Babić (Marjan), a Mateu Jelić (Marjan) očekuje nastup u kategoriji do 67 kg. Toni Kanaet (Marjan), Marko Mutak (Casper) i Piero Marić (Casper) borit će se u kategoriji do 74 kg, a Luka Horvat (Osvit) će nastupiti u kategoriji do 80 kg.