Za titulu najboljeg boksača u povijesti konkurencija je velika, ali za najzabavnijeg legendarni Mike Tyson uvjerljivo predvodi ljestvicu.

Iron Mike bio je eksplozivan i atraktivan u ringu, dok je izvan ringa također priređivao show. U javnosti se ponovo pojavila priča o jednom njegovom posjetu zoološkom koji je skoro završio kobno.

‘Htio sam mu razbiti njušku’

“Platio sam šefu zoološkog da osigura razgledavanje samo za mene i Robin. Kad smo došli do kaveza s gorilama, jedan od njih je maltretirao sve ostale gorile. Bio je tako snažan, ali u očima ste mu vidjeli neku nevinost. Čuvaru sam ponudio deset tisuća dolara da me pusti unutra da mu razbijem njušku”, ispričao je Tyson jednom prilikom za britanski tabloid The Sun.

Čudi to jer je Tyson na glasu kao ljubitelj egzotičnih životinja. Njegovi kućni ljubimci su tigrovi, a pojavio se i u dokumentarnoj seriji Tiger King koja se bavi vlasnicima opasnih ljubimaca i njihovim vlasnicima.