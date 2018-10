LEGENDARNI MINOTAUR SIGURAN U SVOG BIVŠEG UČENIKA: ‘Kladim se u kuću i auto da bi nokautirao McGregora!’

Jedan od najvećih boraca svih vremena i svojevremeno najveći suparnik Mirka Filipovića siguran je da bi Silva nokautirao McGregora

Legendarni Antonio “Minotaur” Nogueira smatra da bi njegov jiu- jitsu učenik i nekadašnji kralj srednje kategorije, Anderson Silva, nokautirao Conora McGregora kada bi se bivši UFC prvaci obračunali u Octagonu.

Nogueira se potencijalni dvoboj osvrnuo u intervjuu za Combate nakon što je McGregor nedavno pokazao interes za borbom protiv “Spidera” koji je već ranije u više navrata potvrdio da se želi okušati protiv Irca.

Oba borca su uspjeh u sportu ostvarili zahvaljujući nevjerojatnoj preciznosti i fluidnosti u “stand- up” borbi, no Nogueira vjeruje da je njegov brazilski sunarodnjak ipak veći majstor stojke od McGregoram piše Fightsite.

‘Minotauro’ Nogueira dice que apostaría su casa y su auto a que Anderson Silva noqueará a Conor McGregor #MMA #UFChttps://t.co/ZbPFotB99P pic.twitter.com/2jJqm3fkwH — Edwin Joan Pérez (@mysterionMMA92) October 28, 2018

Problem je kilaža

“Mislim da je to odlična borba! Conor McGregor je dobar u kontroliranju distance, ali Anderson to radi kao nitko drugi. Derek Brunson je agresivan i zna skratiti distancu, ali protiv Andersona to nije mogao napraviti. Bila bi to prekrasna borba između dva talentirana sportaša koji znaju udarati šakama i nogama.”

Velika prepreka za realizaciju ovog meča je kilaža. McGregor se manji borac te se borio u kategorijama od 66 do 70 kilograma (77 protiv Natea Diaza), dok je krupniji čovjek Silva većinu karijere proveo u srednjoj kategoriji, ali se borio i u poluteškoj. S obzirom, na tu razliku, ali i tehniku, Minoatur vjeruje da bi Silva slavio nokautom.

“Anderson se može spustiti na 80 kilograma, ali McGregor bi trebao malo ojačati. Kladio bih se u kuću i auto na Andersona, da bi Anderson nokautirao. Anderson je majstor distance kao nitko drugi. Obojica su ljevaci, Anderson je dobar u kontrama, a McGregor sa zadnjim direktom. Borba bi se prodala. Anderson zna igrati ‘trash talk’ igru. Stavit će masku ako je to potrebno.”