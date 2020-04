Na svom je Facebook profilu objasnio zašto je baš Holyfield njegov najteži protivnik u karijeri. Pročitajte što je napisao

Prošlo je 20-ak godina otkako je Lennox Lewis vladao boksačkim svijetom. U vremenu kad se tražio novi prvak nakon što se karijera Mikea Tysona strmoglavila, Britanac je bio dominantan nekoliko godina.

Ujedinio je naslove teške kategorije u svim verzijama krajem 90-ih godina prošlog stoljeća, borio se na tom putu i protiv Željka Mavrovića, ali on mu nije bio najteži protivnik u karijeri.

Iako se borio i protiv Mikea Tysona, legendarni Lennox objavio je da mu je najteži protivnik u karijeri bio Evander Holyfield. Dvojac je odboksao dva jako dobra meča, oba 1999. godine. U prvom je Lewis pobjedu odnio dosta kontroverzno, dok je u drugom uvjerljivo pobijedio sudačkom odlukom.

‘Obojica smo imali svoje uspone i padove’

Na svom je Facebook profilu objasnio zašto je baš Holyfield njegov najteži protivnik u karijeri. Pročitajte što je napisao:

“Ljudi se iznenade kad im kažem da je Evander Holyfield bio moj najteži protivnik u karijeri, ali kad duboko uđete u razloge zbog kojih je tako, ima puno smisla.

Holyfield je, kao i ja, imao sjajnu amatersku karijeru. Počeo je boksati kad je imao osam godina i bio je srebrni na Olimpijskim igrama 1984. godine. Prije nego što je prešao u tešku kategoriju, čovjek je očistio cruiser kategoriju i postao neosporni prvak, jedan od najboljih u povijesti u toj kategoriji.

To je puno iskustva i sa sigurnošću mogu reći da je vidio sve prije nego što smo se susreli u borbi za prvaka u teškoj kategoriji 1999. godine. Možda sam ga malo zadirkivao u naše dvije borbe, ali on zna da sam pobijedio u obje iako mi to neće priznati. On je jedini čovjek koji je išao sa mnom u 24 runde.

Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je iskustvo u amaterskom boksu važno. To je priprema za profesionalni boks. U ovom sportu nema garancija, a jedna greška može stvoriti katastrofu. Iako smo obojica imali svojih padova u karijeri, male su šanse bile da ne dođemo do uspjeha koji smo željeli u boksu”, zaključio je Lewis.