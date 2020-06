LEGENDARNI HRVAT S NAJVIŠE NASTUPA U UFC-U ZA NET.HR: ‘Što god budem odlučio, to će biti konačno. Nisam obeshrabren, nego sam realan’

‘Ne obeshrabruje me ovaj poraz, to nikako, nego sam realan u svemu, kako u životu tako i u slobodnoj borbi’

Nije bilo sreće za hrvatskog veterana slobodne borbe Igora The Duka Pokrajca (41 godina, MMA skor 29-15 – 16 nokauta i 9 submissiona) na poljskoj FEN 28 priredbi u poljskom Lublinu prošle subote, gdje se susreo s veteranom i bivšim izazivačem za KSW titulu teške kategorije, Michalom Masakrom Kitom (40 godina, 19-11-1 – 11 nokauta i 5 submissiona). Naš borac došao je motiviran u Poljsku, no zatekao ga je žestoki napad domaćeg borca koji ga je brzo uzdrmao, a onda i završio za svega 37 sekundi…

IGOR POKRAJAC DOŽIVIO TEŽAK PORAZ U POVRATNIČKOJ BORBI: Kita ga sredio za manje od 40 sekundi

Iznenađujući desni aperkat odsjeo ravno na Igorovoj bradi

Jedna finta lijevom rukom kojom je, u biti, malo pomaknuo zadnju desnu ruku Pokrajca kojom se branio, prethodila je iznenađujućem desnom aperkatu koji je odsjeo ravno na bradi Hrvata s najviše nastupa u elitnom UFC-u (13). Nakon toga, Kiti nije bilo teško završiti borbu…

Čuli smo se s Igorom u ponedjeljak ujutro kako bi za Net.hr prokomentirao jedan od svojih najbržih poraza u karijeri…

“Prihvatio sam short notes borbu tri dana prije nje, otišli smo u Poljsku. Imali smo dugačak put. Zbog pandemije koronavirusa smo morali ići autima u Lublin. No, to ne opravdava moj poraz. Nikad se nisam volio vaditi na nikakve izgovore, pa to niti sad neću raditi. Prihvatio sam borbu u teškoj kategoriji a Michael Kita je teškaš koji je imao dobru taktiku protiv agresivnog borca kao što sam ja. Odmah je u meč ušao s jednim jakim low kickom. Očekivao sam da će bacati široke udarce, da moram biti nisko. Nisam očekivao, da vam budem iskren, taj aperkat koji on jako rijetko baca. Iskreno, nikad nisam vidio da je u borbi bacio, da baca aperkat. Točno me pogodio u vrh brade, uzdrmao me i nisam se mogao oporaviti za nastavak borbe u kojoj bi mogao biti ravnopravan borac u kavezu. Sudac nije imao što drugo mego prekinuti borbu”, kazao nam je Igor Pokrajac i nastavio:

‘To je bilo prvi put da sam kazao sam sebi da ću krenuti lagano u borbu’

“To je bilo prvi put da sam kazao sam sebi da ću krenuti lagano u borbu, da neću krenuti odmah agresivno. Tako da je on bio taj koji je krenuo agresivnije i to mu se isplatilo. Čestitam mu na pobjedi, odmah nakon borbe sam s njim razgovarao i zapravo su mi potvrdili ono što sam i napravio. Čestitao sam mu na taktici. Rekli su mi da su znali, tj mislili da ću ja isto krenuti agresivno i da se jedino tako može s agresivnim borcem boriti. Njihov cilj je bio odmah me u startu zaustaviti i krenuti naprijed, tj da me iznenade s nekim stvarima koje nisam očekivao”.

Nakon ovakvog poraza i poodmaklih sportskih godina koje Igor ima, postavlja se legitimno pitanje je li došlo vrijeme za kraj?

‘Moram dobro razmisliti što dalje. Brzo ćete sve saznati’

“Ne znam iskreno što slijedi. Tek sam se vratio iz Poljske. Moram razmisliti. Što god budem odlučio, to će biti konačno. Znate, ja sam svoj najbolji dio sebe, svoje karijere, dao već borilačkom svijetu, ovom mukotrpnom sportu i svim navijačima u Hrvatskoj, tako da što god odlučim to će biti konačno. Moram o tome dobro razmisliti. Bit ćete obaviješteni adekvatno i na vrijeme, brzo da tako kažem… Ne obeshrabruje me ovaj poraz, to nikako, nego sam realan u svemu, kako u životu tako i u slobodnoj borbi. Vidjet ćemo što će biti. Zadovoljan sam svojom karijerom i to je najbitnije”, zaključio je Igor Pokrajac.