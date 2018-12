LEGENDARNI BOKSAČKI PRVAK ŽESTOKO KRITIZIRA MENADŽERE: ‘Oni vode njihove karijere i zbog njih nemamo velike borbe’

Živuća legenda osvrnula se na trenutno stanje u boksu

Bivši teškaški prvak svijeta, legendarni Lennox Lewis, smatra kako je Anthony Joshua napravio pogrešku jednom kada je dopustio Tysonu Furyju da prihvati meč protiv Deontaya Wildera. Lewis je mišljenja kako se mladi Britanac trebao ugurati u taj miks jer je ovako ‘Kralj Cigana’ stvorio sliku po kojoj ovaj ispada kukavica jer nije prihvatio borbu s WBC-ovim prvakom.

Lennox smatra i da Joshua radi samo ono što mu govori njegov menadžer te da zbog toga propušta velike borbe. Joshua je, naime, mogao Wildera pridobiti za 15 milijuna dolara da je prihvatio meč u rujnu, no umjesto toga je dopustio Eddieju Hearnu da mu organizira meč protiv Alexandera Povetkina. To nas je danas dovelo do situacije u kojoj Wilder traži 50-50 raspodjelu novca i više nije voljan pristati na fiksni iznos, piše Fightsite.

Za sve krivi menadžere

“Da sam ja u njegovoj poziciji, borio bih se s nekim od njih dvojice, ali menadžeri su ti koji vode njegovu karijeru i odlučuju tko će mu biti protivnici, a time propuštaju velike borbe. Joshua je imao ponudu od 50 milijuna dolara, ali ju nikad nije prihvatio, dok je, s druge strane, Fury odgovorio na Wilderov poziv. Ako mene pitate, bila je pogreška dopustiti Furyju da dođe u tu poziciju”, izjavio je Lewis za SI Now/Sports Illustrated.

Bivšeg teškaškog kralja se pitalo i koji od trojice spomenutih ima najveće izglede postati broj 1 kategoriji?

“Svi imaju. Ne bih htio baš izabrati jednoga od njih, ali ću reći da Fury predvodi utrku u ovom trenutku. Zašto? Jer je najveći od nabrojanih i linearni je prvak. Čovjek je uvijek na razini zadatka kad dođe vrijeme za nastup i sviđa mi se njegov boks”, zaključio je Lewis.