LEGENDA UFC-A I CRO COPOV VELIKI RIVAL PORAŽEN U BRUTALNOM MEČU: Pobijedio ga je bivši ragbijaš i to na kakav način

Legendarni MMA borac, ikona UFC-a i nekadašnji veliki rival Mirka Filipovića Cro Copa, 46-godišnji Mark Hunt, doživio je težak poraz u svom trećem boksačkom meču u karijeri. Na australskom Bankwest stadionu uspio ga je svladati Paul Gallen.

Meč je trajao šest rundi, a bio je prema napisima brojnih stranih medija, brutalan i kaotičan. Gallen je slavio jednoglasnom odlukom sudaca, ali svakako je moglo i drugačije završiti. Hunt ga je nekoliko puta uspio uzdrmati jakim udarcima, ali bivši je ragbijaš uspio ostati na nogama.

Na koncu, sedam godina mlađi Gallen bio je fizički spremniji i do kraja meča je zadao znatno više udaraca i bio je bolji u razmjenama pa su bodovi otišli na njegovu stranu.

Sažetke pogledajte OVDJE.

