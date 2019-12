LEGENDA HRVATSKOG BOKSA BRANILA JOSHUU: ‘Ovo je bilo savršenstvo, neviđeno još od Muhammada Alija’

Joshua je tijekom cijele borbe imao kontrolu, skupljavši bodove kod sudaca i državši na distanci Ruiza

Britanski boksač Anthony Joshua vratio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama IBF, WBO, WBA i IBO detroniziravši u Saudijskoj Arabiji prvaka Amerikanca Andyja Ruiza na bodove, jednoglasnom odlukom sudaca.

Ruiz je u lipnju ove godine u New Yorku nanio jedini poraz Joshui i napravio jedno od najvećih senzacija u povijesti boksa. No, revanš nije ponudio spektakl poput tog meča, koji je obilovao preokretima, već je u Rijadu dvoboj otišao do maksimalnih 12 rundi.

Joshua je tijekom cijele borbe imao kontrolu, skupljavši bodove kod sudaca i državši na distanci Ruiza, koji je ozbiljnije zaprijetio Britancu samo u osmoj rundi. Sva tri suca su uvjerljivom razlikom u bodovima ocijenili da je Joshua bio bolji.

Joshui je to 23. pobjeda u 24. meču karijere, a Ruiz je ubilježio drugi poraz u svojoj 35. profesionalnoj borbi.

Neviđeno dobar boks

RTL-ovi stručni sukomentatori Stjepan Božić i Ivana Habazin nakon borbe osvrnuli su se na komentare da je Joshuima predstava bila dosadna. Božić je rekao da je Joshua odboksao savršen meč te da ovakav boks on nije vidio još od vremena Muhammada Alija.

Komentare Ivane Habazin i Stjepana Božića pogledajte i poslušajte u videu: