Stipe Miočić i Daniel Cormier najveća je UFC borba godine

Čekanje se isplatilo za Stipu Miočića. Nakon što je skoro godinu dana pauzirao od borbi, protiveći se svakom tko mu je savjetovao ili, kojim slučajem, nudio bilo kojeg borca osim aktualnog teškaškog prvaka Daniela Cormiera, rekorder u elitnoj organizaciji slobodne borbe UFC (tri obrane za redom pojasa prvaka), konačno je dobio priliku, toliko željeni revanš protiv čovjeka koji mu je nekad bio”prijatelj”, ili barem u dobrim odnosima…

CORMIER POBJESNIO NAKON ŠTO GA JE MIOCIC NAZVAO IDIOTOM: ‘Stipe, kujin sine…’

Fantastična UFC 241 priredba

Njihov spektakularni okršaj dogodit će se na nadolazećoj UFC 241 priredbi u kolovozu. Cormier, borac koji je šokirao borilački svijet proteklog ljeta kada je srušio Miočića na UFC 226 eventu, prvobitno je očekivao da će obraniti svoj naslov protiv WWE superzvijezde Brocka Lesnara s kojim je UFC, slično kao s Francisom Ngannuom, htio podići svoje PPV-ove, ali borba je propala nakon što je otkriveno da Lesnar nije mogao postići dogovor s ljudima iz promocijske organizacije.

Ugledni borilački portal Bloody Elbow piše kako Cormier nije toliko nabrijan na uzvrat s Miočićem, a kako je američki borac hrvatskog podrijetla, u stvari “šokiran što je došao u priliku ponovno se boriti za naslov”, prema Cormierovim posljednjim izjavama u intervjuu poznatom borilačkom novinaru, analitičaru i repoteru Arielu Helwaniju koji radi za ugledni ESPN…

Daniel Cormier confirms his likely retirement after rematch with Stipe Miocic in August https://t.co/l9bbPZs863 via @ZurNathan pic.twitter.com/R7QRRjkcIw — Sherdog by Mandatory (@sherdogdotcom) June 18, 2019

ZA NJEGA KAŽU DA JE NAJSTRAŠNIJI BORAC U UFC-U: Jednog od najvećih demolirao je za 26 sekundi; ponovno je opak i zastrašujuć

‘Bio sam u šoku, bilo je to nekako nestvarno’

“Bio sam u šoku, bilo je to nekako nestvarno”, kazao je Stipe Miočić u nedavnom razgovoru za BJPenn.com, prenosi Bloody Elbow.

Daniel Cormier disappointed about defending UFC title against Stipe Miocic instead of Brock Lesnar – https://t.co/hYJxg6F7Gp https://t.co/25Do3XgfcD — MyMartialArtsTV (@MyMartialArtsTV) June 26, 2019

“Ali, znao sam da će se to dogoditi … samo treba biti strpljiv. Nisam imao pojma o čemu on govori o tamo nekakvom ‘razgovoru s tvrtkom’. Definitivno nisam bio u tom razgovoru. Nisam imao pojma o Brockovoj situaciji doslovno sve dok nisam izišao na borbu, tako da je Daniel Cormier idiot. Nemam pojma o čemu on govori. On doslovno kaže jednu stvar, a onda poslije kaže sasvim suprotno. Ne slušam više njegove gluposti. Ali da, što god on kaže, znate ono… Ma ne zanima me čovjek uopće. Borim se protiv njega, jako mi je stalo do te uzvratne borbe. Može reći i pričati Daniel što želi reći, vjerojatno će reći nešto sutra opet glupo i tako unaprijed… ne znam… Što god.

These are the 3 nicest guys in MMA. Give it a read and give me your thoughts. ⬇️⬇️⬇️https://t.co/472hcz9egB@stipemiocic @WonderboyMMA @TheBigPygmy — 🇺🇸🥋FriendlyFisticuffs🥊🇮🇹 (@heyitsmma) June 22, 2019

PREDATOR POLUDIO ZBOG MIOČIĆA: ‘Ne znam što se događa. Prognoze? S lakoćom se može reći kako će Cormier pobijediti, ali…’

‘Cormier je kao žena kada žele izaći na večeru, ali…’

Upravo sada, da, on me nervira, čovječe. On je kao žena kada žele izaći na večeru, ali nema pojma što želi jesti, ali kaže da želi negdje pojesti, ali se predomisli na kraju… To je beskrajno”, istaknuo je Stipe Miočić nedavno u intervjuu…

“Stipe me može zvati idiotom i kako god želi, na kraju će dobiti batina. Već prvi put sam ja bio posljednji koji se smije, a tako će biti i ovog puta Nakon ove borbe bit će mu jako teško vratiti se gdje je bio jer ću ga slomiti. Znam što je meni napravila druga borba protiv Jonesa, umalo me slomila. No, svo moje životno iskustvo oko oca, rođaka, kćeri i cimera, sve to me je učinilo osobom koja je mogla na stvari pogledati iz perspektive gdje nije sve crno kao što izgleda. Kad se on nađe u toj situaciji, njemu će to biti previše. Bit će nepovratno!”, odgovorio je Cormier na Miočićevo “idiote”…

👊 The #UFC241 card so far: ‣ Daniel Cormier vs Stipe Miocic

‣ Nate Diaz vs Anthony Pettis

‣ Yoel Romero vs Paulo Costa

‣ Raphael Assuncao vs Cory Sandhagen

‣ Gabriel Benitez vs Sodiq Yusuff August the 17th can't come quick enough 😍 pic.twitter.com/AguBBz3zBD — Oddschanger (@Oddschanger) June 12, 2019

STIPE O PREKINUTOM ‘PRIJATELJSTVU’ S CORMIEROM: Ovakvom se šamaru nije nadao; uništio ga je jednom rečenicom

‘Kad sam prvi put to čuo sam pomislio ‘Stipe, ku*in sine’

Nije se Cormier zaustavio na tome. Na Stipine riječi odgovorio je dosta žestoko…

“Kad sam prvi put to čuo sam pomislio ‘Stipe, ku*in sine’, no zapravo mi se to svidjelo. Uoči prvi borbe je bio sav tih i pristojan, uopće nije imao ambicije graditi borbu. Sad je barem glasan po pitanju toga što želi i kako se osjeća. Reci mi kako se osjećaš, reci mi da me želiš prebiti. Kad ja tebe opet prebijem bit ćeš u jako tamnoj prostoriji, bit ćeš gotov”.

Kladionice

Kako bilo, čini se kako nas čeka sjajan meč nabijen emocijama i posebnim motivima. Što se tiče kladionica, možemo samo reći da, kako se približava priredba u Honda Centru, tako se malo po malo i mijenjaju koeficijenti u ponudi kladionica, javljaju američki mediji. I dok je aktualni prvak krenuo kao priličan favorit, sada se razlika u odnosu na Stipu smanjuje i kvote se polako izjednačavaju. Još prije mjesec dana na slavlje Miočića ste mogli dobiti čak 2.30. Sada je taj koeficijent puno skromniji i kreće se oko 2.17. S druge strane, onaj na slavlje Cormiera se znatno povećao pa se sada može pronaći i sve do 1.74.

Plan vrijedan slave

No, Cormiera to ne smeta. On je u razgovoru s poznatim američkim TMZ Sportom, iz automobila prilikom vožnje, komentirao revanš kojeg je Stipe, njegov bivši prijatelj, ali borac kojeg on iznimno respektoira i cijeni, od srpnja prošle godine i zahtijevao. Dana 17. kolovoza u Anaheimu borit će se protiv Cormiera, u meču u kojem ispred sebe ima zadatak, samo jedan zadatak vrijedan slave, ulaska u vječnost, nove stranice UFC povijesti.

A on je vratiti teškaški pojas prvaka u svoje vlasništvo. No, isto tako ima i borca koji ga je 7. srpnja prošle godine nokautirao i detronizirao. Upravo u toj činjenici Daniel Cormier vidi svoju priliku, ali je isto tako svjestan i mogućnosti suprotnog efekta, odnosno toga da će se Miočić pojaviti bolji, oprezniji i ukupno spremniji…

Cormier: ‘Bit će to puno teža borba za mene, a vjerojatno i moja posljednja u UFC-u’

“Mislim da će biti uznemiren i možda malo previše podložan emocijama. Uistinu vjerujem kako će biti bolja verzija sebe nego u prvoj borbi. Isto tako, niti sekundu ne pomišljam kako bi mogao napraviti iste pogreške kao u prvoj borbi s njim. Postoji puno područja u kojima Stipe može odraditi bolje, a njegov trener Marcus Marinelli je sjajan i sigurno će tu odraditi dobar posao. Bit će to puno teža borba za mene, a vjerojatno i moja posljednja u UFC-u”, izjavio je Cormier u kratkom razgovoru za TMZ sports.

Predviđanja Verdicta u teškoj diviziji

Predviđanja Verdicta bila su sljedeća: 37% je davalo šansu Ngannouu protiv Caina Velasqueza, 37 % ljudi je reklo ili se izjasnilo kako će slaviti protiv Curtysa Blaydesa, čak kih je 63 posto predviđalo da će pobijediti Derricka Lewisa, a 50 % je onih koji smatraju da će pobijediti Stipu Miočića u revanšu.

Francis NGannou's last few fights have been a roller coaster: 34% predicted him to defeat Cain Velasquez

37% predicted him to defeat Curtis Blaydes

63% predicted he would defeat Derrick Lewis

50% predicted he would defeat Stipe Miocic 67% predict NGannou will defeat JDS. — Verdict (@VerdictMMA) June 26, 2019

Ngannou jednu pobjedu udaljen od napada na titulu

Također, 67 % fanova predviđa da će Ngannou pobijediti Juniora Dos Santosa nadolazećeg vikenda. Inače, kamerunsko-francuska zvijer Francis Predator Ngannou (13-3, 8-2) sve svoje dosadašnje UFC pobjede upisao je prekidom. Nakon poraza od Miočića, u studenom prošle godine Ngannou se vratio među velike dečke, u fokus javnosti novim ekspresnim nokautom protiv renomiranog Curtisa Blaydesa, a ove godine isto je napravio i povratniku i jednom od najvećih UFC teškaša svih vremena, velikom Meksikancu, bivšem prvaku koji je pojas branio dva puta uzastopno, Cainu Velasquezu, a kojeg je nokautirao za svega 26 sekundi borbe. Ngannou je ponovno opak, ponovno strašan i jednu pobjedu od napada na titulu UFC-ove teške kategorije, od borbe u kojoj će se boriti s Miočićem, ako popularni vatrogasac detronizira Cormiera.