KRALJ UFC-A PONOVNO NAŠAMARAO MCGREGORA: Irac će nakon ovih riječi biti bijesan, Habib ga ponizio više nego u borbi

‘ Tu završava. Nema dalje.’

Neće Habib Nurmagomedov posebno žaliti ne dođe li do njegove uzvratne borbe protiv Conora McGregora jer osim što je ona završila njegovom pobjedom kojom je uzeo naslov u UFC-ovoj lakoj kategoriji, završila je, kaže, i na najbolji mogući način.

U meču koji spada među one najiščekivanije ikad u UFC-u, Nurmagomedov je svladao McGregora gušenjem u četvrtoj rundi, točnije korištenjem hrvačkih vještina natjerao je bivšeg dvostrukog prvaka na tapkanje i predaju.

Što znači tapkanje?

“Meni mnogo znači njegovo tapkanje. To mi je djelovalo kao njegova molba da se sve završi. Bolje nego da sam ga nokautirao. Da je došlo do nokauta u drugoj rundi ljudi bi govorili da je to sreća. Ali kad ga se uništava četiri runde i natjera na tapkanje? Tu završava. Nema dalje. Mislim da se ne želi više ikad boriti protiv mene jer je sve osjetio. Osjetio je moju mentalnu snagu, moju kontrolu, udarce, sve. I onda je tapkao”, prenosi mmafighting.com njegove riječi koje potom postaje još bolnije za McGregora.

Molba za milost

“Nije bio loš u prve dvije prve runde. Potom je postao spor i slab. Pokušao je sa mnom razgovarati, govoriti da je to sve samo posao, a ja sam to shvaćao kao njegove molbe da se smirim i ne udaram ga. Želio je da se opustim. Počeo je s time nakon treće runde. To je samo pokazalo njegovu slabost.”

Ovime se Nurmagomedov referirao na činjenicu da je suparnik pokušao umanjiti sva vrijeđanja njegove obitelji, njegove vjere i njega samoga u najavama borbe, a to su sve bili i razlozi zbog kojih je sam Dagestanac, tako je objasnio, krenuo u fizički okršaj u publici sa njegovim trenerima nakon pobjede.

