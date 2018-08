KRALJ CIGANA BRUTALNO IZVRIJEĐAO PRVAKA ANTHONYJA JOSHUU: A onda ispalio biser godine

‘Nije me bilo svo ovo vrijeme, ali ja sam najveći teškaš svih vremena’

Tyson Fury (25-0, 19 KOs) u posljednjem intervjuu za najtiražniji engleski tabloid “The Sun” tvrdi kako je on najbolji teškaš svih vremena, a da je njegov sunarodnjak Anthony Joshua od britanskog boksa napravio lakrdiju, prenosi Fight Site.

Porazio velikog Vladimira Klička

Fury, boksač koji je porazio velikog Vladimira Klička 28. studenog 2015. godine i tako šokirao boksački svijet, svjetskog prvaka Joshuu nazvao je “idiotom” jer konstantno, kako on smatra, izbjegava meč koji on toliko silno želi – onaj protiv Amerikanca Deonataya “brončanog bombardera” Wildera (40-0, 39 KOs)…

‘Ako je istinski borac, trebao je prihvatiti taj meč’

“Ako je istinski borac, trebao je prihvatiti taj meč. On to nije učinio, pa sam ja to morao učiniti umjesto njega. Ne bojim se potući s bilo kime, pa niti u dvorištu iza kuće”, jasan je Fury.

Prema najavama Wilder i Fury bi se trebali sučeliti 10 ili 17. studenog (ili prosinac) u Las Vegasu ili New Yorku. Doduše, ugovori još nisu potpisani pa niti ovaj dvoboj nije potpuno siguran, ali prema svemu što se da pročitati u medijima posljednjih dana, njihov meč ćemo gledati nakon što Wilder za nekoliko dana odradi drugi nastup (18. kolovoza) po povratku u profesionalni boks protiv Francesca Pianeta (35-4-1, 21 KOs) u Belfastu.

‘Samo razmišljam o tome da svoju šaku nabijem u njegovu vilicu’

“Ne mogu po noći spavati jer razmišljam o tome kolika je propalica Anthony Joshua. Samo razmišljam o tome da svoju šaku nabijem u njegovu vilicu”, dodao je Fury, koji vjeruje da bi i Wilder mogao pasti od njegovih šaka, piše Fight Site.

“Razmišljam i o tome da bi mogao hladno nokautirati Wildera. Pogodit ću ga tako jako da će se izvrnuti na podu. Ljudi me gledaju i slušaju i misle da sam luđak. Nije me bilo svo ovo vrijeme, ali ja sam najveći teškaš svih vremena. Najveći ikada… Ljudi neki smatraju da sam arogantan, ali ja sam samo najbolji. A s najboljim se ne igraš. Svaki put kada nešto kažem, spreman sam to i poduprijeti u ringu”, ispalio je biser “Kralj Cigana”

Inače, Furyja su slava i novac koštali gubitka fokusa na boks pa je vrlo brzo ostao bez svojih pojaseva radi skandala s drogom.