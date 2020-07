ŠOKANTNO: Prije pet godina borac je umro zbog ovog, a umalo i poznata elitna borkinja; UFC je sličnu snimku pokušao zabraniti

Masvidal je dokumentirao svoj ‘weight cut’ za borbu i to objavio na You Tube kanalu

Kad je jedna od najvećih UFC zvijezda Jorge Masvidal (35-14 MMA, 12-7 UFC), nositelj laskavog UFC pojasa najopakijeg borca u elitnoj organizaciji kojeg je osvojio u borbi protiv Natea Diaza na UFC 244 priredbi, dobio poziv i prihvatio ga da se bori s Kamaruom Usmanom (17-1 MMA, 12-0 UFC) na UFC 251 priredbi na Yas otoku u Abu Dhabiju 11. lipnja, morao je skinuti čak 9 kg u šest dana do borbe, javlja ugledni američki borilački portal MMAJunkie.

Težio čak deset kilograma preko granice velter kategorije

Čim je Jorge Masvidal u borbu protiv Kamarua Usmana uskočio samo tjedan dana prije održavanja iste, bilo je jasno da bi njegova težina mogla biti problem. Odmah je Jorge otkrio kako je gotovo deset kilograma preko granice velter kategorije, no isto su tako on i njegov nutricionist dodali kako misle da će svoj dio posla odraditi bez većih problema…

Okolnosti nisu bile idealne, ali Masvidal nije sumnjao u to da će težiti upravo koliko treba, odnosno da će uspjeti u skidanju.

Masvidal itekako dobro zna kako je to skinuti višak kilograma u kratkom roku, jer je to radio nekoliko puta tijekom karijere. Nekoliko tjedana nakon svoje borbe s Usmanom za naslov UFC prvaka, koju je izgubio nakon pet rundi, Masvidal je dokumentirao svoj “weight cut” za borbu i to objavio na You Tube kanalu. U videu se može vidjeti kako se na početku UFC borac smije i zafrkava, ali u jednom trenutku mu uopće nije više do zezancije…

Izrazito teško psihičko i fizičko stanje

Inače, u prošlosti se znalo događati da UFC borcima pozlije prilikom skidanja kilograma, jer se radi o izrazito teškom psihičkom i fizičkom stanju. Pa je tako, dok se prije malo više od pet godina pripremala za borbu protiv Jessice Penne, Poljakinja Joanne Jedrzejczyk prošla pakao. Naime, nakon dvije godine, 2017., pojavila se snimka njezinog skidanja kilograma za prvu obranu UFC-ovog naslova…

Tada UFC nije dozvolio da snimka izađe u javnost. No, procurio je na dan kad je Joanna objavila da napušta dosadašnji tim nutricionista te kako je skoro umrla tijekom skidanja kilograma za borbu protiv Rose Namajuna.

Iste godine dogodila se i smrt u MMA, koja je došla kao posljedica skidanja kilograma., pa je tako 21- godišnji borac ONE Championship organizacije u muha diviziji Yang Jian Bing 11. prosinca 2015. umro u Manili od posljedica skidanja kila uoči borbe.

Yang Jian Bing preminuo 2015. od posljedica skidanja kila uoči borbe

Bing je trebao nastupiti protiv Gejea Eustaquioa na Spirit of Champions priredbi na Filipinima. Međutim, borba je otkazana nakon što je kineski borac imao problema sa skidanjem kila uoči vaganja. Vijest je prenijela sama organizacija, iako tada nisu naveli razlog smrti.

“Moj protivnik nije skinuo kile i prevežen je u bolnicu zbog dehidracije i mogućeg srčanog udara”, objavio je Eustaquio putem Facebooka.

Nakon toga je najjača azijska MMA promocija odlučila zabraniti skidanje kilograma dehidriranjem. Pa su tako zabranjenili korištenje sauna, trenirki za znojenje i sličnih načina kojima su borci skidali kilažu kako bi se spriječile nove tragedije.