Britanski boksači teške kategorije Tyson Fury i Anthony Joshua borit će se ujedinjenje titula i naslov svjetskog prvaka. Pregovori za ovu borbu su dugotrajni i mučni, a glavnu riječ vode promotori Eddie Hearn i Frank Warren. Joshua i Fury potpisali su ugovor da će odraditi dvije borbe, a ukupna vrijednost tih mečeva trebala bi iznositi oko 200 milijuna funti odnosno oko 230 milijuna eura.

Nakon dugotrajnih pregovora Eddie Hearn otkrio je u razgovoru za Sky Sports da će se borba održati 7. ili 14 kolovoza ove godine, a potvrdio je i lokaciju.

“Mislim da je loše čuvana tajna da će se ta borba odviti u Saudijskoj Arabiji. Nije mi problem dati vam tu informaciju, rekao je Hearn za Sky Sports.

Podsjetimo, Anthony Joshua borio se već u Saudijskoj Arabiji. Upisao je pobjedu u uzvratnom meču protiv Andyja Ruiza koji mu je prije toga šokantno oduzeo pojaseve prvaka.

BREAKING: Anthony Joshua and Tyson Fury will FINALLY lock horns in Saudi Arabia on August 7 or 14 https://t.co/5BTNeEc8rL pic.twitter.com/qQyoFCUGJ6

— MailOnline Sport (@MailSport) May 11, 2021