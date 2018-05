KONAČNA SUDBINA CONORA MCGREGORA: Ako ga kazne, bit će to prava katastrofa za njega i ovaj sport općenito

Što će biti s Conorom McGregorom?

MMA javnost i dalje ne zna konačnu sudbinu najveće UFC zvijezde Conora “The Notoriousa” McGregora nakon incidenta koji je odjeknuo svijetom i šokirao mnoge. Iako svi dobro znamo karakter i McGregorov temperament kojem ovo nije prvi ispad, ali je najveći i najozbiljniji do sad.

Ono što se zna nakon što je “ludi Irac”, zajedno sa svojom ekipom, izazvao kaos u New Yorku u Barclays Areni napavši autobus UFC boraca dva dana uoči UFC-a 223, a u kojem se nalazio Khabib Nurmagomedov, je to da mu sad prijeti i zatvorska kazna u SAD-u. Više o Conoru McGregoru možete pročitati – OVDJE.

Dana White not sure if the company is going to punish McGregor for Code of Conduct violations after UFC 223 assaults https://t.co/00ZTvBgfOU — Cris Cyborg #CyborgNation (@criscyborg) May 2, 2018

McGregor gotovo sigurno neće u zatvor, ali…

No, da li će Conor McGregor uistinu i završiti iza rešetaka? Pitanje je to koje zanima cjelokupnu borilačku javnost. Prema pravnim stručnjacima, dojma smo kako McGregor gotovo sigurno neće služiti nikakvu kaznu u zatvoru…

Dmitry Šaknević, stručnjak za pravo iz Brooklyna u New Yorku, u intervjuu za poznati borilački portal Blody Elbow potvrdio je novinaru Victoru Rodriguezu da bi se Irac mogao izvući bez ozbiljnijih posljedica:

‘Optužen za nedolično ponašanje i kriminalna incidentna ponašanja’

“On je optužen za nedolično ponašanje i kriminalna incidentna ponašanja, prema postojećem zakonu. To su prema definiciji zaista ozbiljna kaznena djela, ozbiljni prijestupi… Ali on je, prema onome što znam, optužen za manje ozbiljno incidentno ponašanje. Postoji pet razina tog kriminalnog djela u New Yorku, a on je optužen za dva najniža: D i E. Ako gledamo neke prošle slučajeve u Brookylnu koji su slični ovome, onda možemo zaključiti da je teško očekivati zatvorsku kaznu za njega. Posebno, ako je ovo njegov prvi ovakav čin, nije recidivist u tom slučaju, nije ponavljač. Ja razumijem da jest. Tako da će vjerojatno njegov slučaj biti preinačen u neku vrstu prekršaja, možda će čak biti razmatran kao ne-kriminalno djelo, nego samo prekršajno djelo. No, u to sumnjam”, ističe pravnik Šaknević i dodaje:

“Ne vjerujem da će uopće morati u zatvor. Malo je izgleda za to. Smatram da će vjerojatno dobiti kaznu u obliku društveno korisnog rada ili nešto slično, a njegov slučaj će samo nestati nakon toga.”

Unatoč tome što McGregor vjerojatno neće u zatvor, mogao bi imati drugačijih problema, isto tako ozbiljnih. Naime, McGregoru prijete problemi oko ulaska u zemlju. Dmitry Šaknević to objašnjava ovako:

Monster also didn't cut McGregor and is actually working on a new deal. https://t.co/Mi6DSKESfS — Steven Marrocco (@MMAjunkieSteven) April 30, 2018

Imigracijska politika i zakon u SAD-u rade probleme obrani McGregora

“Problem je ta imigracijska politika. Ako, kojim slučajem, prizna krivnju za ono što mu se stavlja na teret, to može imati posljedice na njegov status kada ulazi u SAD. Ali ja ne vjerujem da će se to dogoditi. Smatram da će njegovi odvjetnici smisliti nešto kreativno, kako bi to zaobišli i izvoljevali najbolje moguće rješenje za njega u ovom trenutku. No, to je nešto što je potencijalna prijetnja u ovom slučaju, jer nema malih i velikih zakona, imigracijska politika u SAD-u je stroga i jednaka za sve. Ako bude osuđen za to najmanje moguće kazneno djelo, onda bi prema dosadašnjoj praksi takvim putnicima bilo omogućeno da ulaze i izlaze iz države. No, svaki slučaj je drugačiji i gleda se posebno. Nisam siguran da će imati problema, ali sve je moguće”, zaključio je Dmitry Šaknević.

Ukoliko bi tužiteljstvo New Yorka igralo na “imigracijsku kartu” i na taj način zapaprilo Conoru, to bi bila prava katastrofa za njega, njegovu karijeru i općenito čitav MMA svijet. Jer, jedna od najvećih MMA zvijezda današnjice više u SAD-u ne bi mogla nastupati, što bi značilo da bi “The Notorious” trebao prekrižiti nastupanje u UFC-u ili Bellatoru.