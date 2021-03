Ugledni treneri prognoziraju

Stipe Miočić (20-3) i Francis Ngannou (15-3) po drugi se put sastaju i bore za UFC pojas. Točnije, u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu, na UFC 260 priredbi, Stipe po peti put brani svoj teškaški pojas, drugi put protiv Predatora.

Ngannou je sigurno napredovao u parteru ali koliko?

Prošle su tri godine otkako su se potukli u TD Gardenu na UFC 220 priredbi u Bostonu, a revanš dolazi s mnoštvo pitanja bez odgovora.

Ngannou izgleda kao da je više radio u parteru, barem takve informacije dolaze iz Amerike, iako je zabilježio četiri uzastopna nokauta unutar prve runde. Ali s obzirom da je proveo tako malo vremena u kavezu, nemoguće je sa sigurnošću reći koliko je bolji.

Miočić je the GOAT

Stipe Miočić, čovjek kojeg mnogi smatraju MMA-ovim GOAT-om u teškoj kategoriji, ispred sebe će imati nekog sasvim drugog Ngannoua.

Kada je Ngannou izgubio od Miočića 2018. godine, borio se s problemima u hrvanju i kardiju. Koliko god dobro izgledao u svom trenutnom nizu pobjeda, nije bio prisiljen hrvati se i nije bio prisiljen boriti se u kasnijim rundama. Pretpostavka je da je riješio te rupe u svojem načinu borbe, budući da on i njegovi treneri prepoznaju zašto je prvi put propao, ali zapravo ne znamo.

Što se tiče Miočića (20-3), on u meč ulazi s vjerojatno najimpresivnijom pobjedom u karijeri, jednoglasnom odlukom nad Danielom Cormierom u njihovoj trećoj borbi prošlog kolovoza. Miočić je nedvojbeno najveći teškaš svih vremena, ali sada ima 38 godina. Dosta toga je ostavilo traga na njemu, ali isto tako on je bolji nego ikad.

‘Ako Stipe provede isti plan kao prošli put, hrvanje, vjerujem da će pobijediti’

Tko ima prednost u drugoj borbi? ESPN je pitao nekoliko stručnjaka za njihove kvarove i odabire.

Javier Mendez, trener američke Kickboxing akademije:

“Ako Stipe provede isti plan kao prošli put, hrvanje, vjerujem da će pobijediti. Ako to ne učini, vjerujem da će biti nokautiran. Ako mu oduzmete moć hrvajući se, pobijedit ćete ga. On je krupan momak. Treba mu puno mišića da se kreće i baca udarce poput njega. Morate ga natjerati da ne razmišlja o hrvanju, bacati udarce, biti stand-up aktivni i onda kad uvidite šansu, baciti ga na pod.

S druge strane, Stipe sada ima 38 godina i htjeli vi to ili ne, otac Vrijeme hvata sve. Uhvatilo je Daniela Cormiera, koliko god to ne želimo priznati. A što je Ngannou, 34? U najboljim je godinama. Dakle, ako se Ngannou bude mogao nositi s hrvanjem, to će biti njegova borba”.

‘Stipe ako izdrži prve nalete, pobjeđuje’

Marc Montoya, trener X MMA:

“Moram ukloniti pristranost jer smo Stipe i ja prilično dobri prijatelji, ali vidim da Stipe radi istu vrstu stvari kao u prvoj borbi. Zašto biste napustili dobar dio tog plana kad je uspio? Ne kažem da Ngannou nije postao bolji, ali još uvijek ima puno mišića za nositi, a ako ta borba bude trajala više od nekoliko rundi, počet će malo propadati. I Stipe je pokazao da ima sposobnost izdržati neke od tih udaraca, ne dobiti čisti udarac i iscrpiti ga.

Mislim da ćete vidjeti sličan plan u novoj njihovoj borbi, a ako je to istina, Stipe bi trebao pobijediti. Ako borba završi unutar dvije runde, Ngannou ima dobre šanse da ga pobijedi. No ako to prođe, Stipe pobjeđuje u borbi. To je moje predviđanje. Francis Ngannou ne može dopustiti da Stipe Miočić ostane na njemu duže vrijeme, kao što se dogodilo 2018. godine”.