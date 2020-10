Šef UFC-a Dana White prije nekoliko je dana otkrio kako je dvojac pokušao spojiti kao trenere u serijalu The Ultimate Fighter, no onda je Khabib u intervjuu za ESPN priznao da je on odbio taj poziv

Rivalstvo UFC-ovih zvijezda Conora McGregora i Khabiba Nurmagomedova polako postaje legendarno, a obožavatelji MMA sporta ne bi sigurno imali ništa protiv da se ova dvojica nekad ponovo sukobe u oktogonu.

Ipak, nije za vjerovati da će se to dogoditi tako skoro. Conor McGregor svako toliko odlazi u mirovinu pa se iz nje vraća, A Khabib se ne želi više boriti s njim.

Šef UFC-a Dana White prije nekoliko je dana otkrio kako je dvojac pokušao spojiti kao trenere u serijalu The Ultimate Fighter, no onda je Khabib u intervjuu za ESPN priznao da je on odbio taj poziv.

‘Gotovo je’

“The Ultimate Fighter s njim bi njemu donio veliku pozornost, a to je nešto što mu ne želim dati. To mu nikad neću dati. Čak i da mi ponude pet milijardi dolara, čak i da mi daju UFC. To neću nikad napraviti. Gotovo je. Sve je rečeno 6. listopada 2018. godine. Tad sam ga završio, a samim time i završio svaku priču o njemu”, objasnio je Khabib.

Također, rekao je da se ne želi više boriti s Ircem. Razlozi mogu biti razni, od činjenice da je prošla borba završila apsolutnim kaosom van oktogona pa do toga da je Dagestancu ne tako davno preminuo otac.

“Imao sam novi izazov u Dustinu Poirieru i sada u Justinu Gaethjeu. Vidjet ćemo tko je idući, ali mislim da to neće biti Conor McGregor”, zaključio je Khabib.