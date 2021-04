KARMA JE ZA*EBANA STVAR: Podmuklo, na aktera udario suparnika; Dobro pogledajte što mu se potom dogodilo

Foto: Screenshot: You Tube

Podmuklo ga udario na sučeljavanju, pa u borbi dobio batine

Na Facebook profilu Jorgea Masvidala osvanuo je video u trajanju od 4:41 u kojem se može vidjeti kako je, u biti, karma s*ebana stvar i kako se nekorektnost, podmuklost vrate poput bumeranga. U jednom od starijih BBC-jevih reportaža može se vidjeti kako je prilikom sučeljavanja uoči meča za titulu u teškoj kategoriji Novog Zelanda, Amerikanac Clarence Tillman III u veljači 2012. u Hamiltonu bezobrazno i podmuklo udario svog suparnika, boksača Sonnyja Billa Williamsa šakom u glavu, nakon trash-talka i što ga je odgurnuo. Sonny Bill Williams niti malo nije bio impresioniran time.

‘Prilično je bilo ispod pojasa, ali sve je u redu’

“Prilično je bilo ono, ispod pojasa, ali to je sve u redu”, rekao je Williams i dodao:

“On je taj koji govori na konferenciji za novinare takve stvari. Sve bismo sutra trebali ostaviti u ringu, ali očito su mu na umu druge stvari i on želi odmah borbu. Da je htio, mogli smo to odmah riješiti. Samo me dodatno nabrijava, zar ne? Nisam osjetio ništa čovječe”, kazao je Williams, usprkos snimkama koje pokazuju da je Tillmanov udarac dobro odsjeo u njegovu glavu, pisao je portal Rugbydump.com.

Sonny Bill Williams to je zapamtio. Bio mu je to dodatni motiv za borbu u kojoj je ušao nabrijan i krajem prve runde nokautirao svog suparnika.