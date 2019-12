KAKVO SULUDO OBJAŠNJENJE: Ruiz otkrio zašto je nabacio toliko kilograma uoči revanša s Joshuom

Meksikanac je u lipnju šokirao boksački svijet pobijedivši Joshuu u New Yorku

Borba Filipa Hrgovića i Moline bit će u sjeni glavne borbe “Okršaja na dinama” između Andyja Ruiza i Anthonyja Joshue. Bit će to borba za četiri pojasa nakon senzacionalne Ruizove pobjede prije pola godine.

Meksikanac je u lipnju šokirao boksački svijet pobijedivši Joshuu u New Yorku tehničkim nokautom u sedmoj rundi. Ruiz je u meč stigao kao zamjena za suspendiranog Jarrella Millera i nitko mu nije davao previše izgleda protiv Britanca, aktualnog prvaka koji je do tada ostvario niz bez poraza u 22 profesionalne borbe. No, 29-godišnji Meksikanac je boksao iznad svih očekivanja i potpuno zasluženo je slavio te od tada drži titule po WBA, IBO, IBF i WBF verziji.

Uoči uzvratnog meča Meksikanac je iznenadio svijet na vaganju kada se pojavio s podosta kila viša usprskos najavama da će biti znatno lakši nego u prvoj borbi.

Zapravo je Josua bio taj koji je iznenadio jer je došao na vaganje pet kila lakši nego u lipnju, a Ruiz je došao sedam kila teži u odnosu na meč prije pola godine.

Zašto je nabacio kile?

Ruiz je nakon meča objasnio zašto je nabacio toliko kila, a objašnjenje mu je, ha, pa malo neobično.

“Prije vaganja sam se najeo i popio puno vode. Pored toga, izvagao sam se u odjeći i sa sombrerom. Da sam kojim slučajem stao na vagu onda kada su mi rekli da hoću, bio bih na isto kilograma kao i uoči borbe koja se održala 1. lipnja. Unatoč svemu, jak sam i spreman. Čak sam i htio biti malo teži ovaj put, samo kako bih dobio na snazi, bolje se osjećao i imao malo više dinamita u seb”, rekao je Ruiz i zatim naglasio.

“Imao bih oko 121 kilograma da se vaganje dogodilo kad sam mislio da će se dogoditi. Bez sve te hrane koju sam pojeo… Čak mislim da bih možda bio nešto lakši i od tog 121 kilograma. Na kraju nije važno koliko sam bio težak na vaganju jer znamo taktiku i kilažu s kojom ću ući u ring. I dalje sam brz i snažan”, rekao je Meksikanac.

Boksački spektkl godine moći ćete pratiti jedino na glavnom RTL-ovom programu i RTLplayu. Od 18:40 će se prenositi meč Filipa Hrgovića i Erica Moline, a od 21:40 sati glavna borba večeri između Andyja Ruiza Jr. i Anthonyja Joshue, u kojem će ulog biti svjetski teškaški pojasevi prvaka prema WBA (Super), IBF i WBO verzijama koji su u vlasništvu Ruiza Jr. Cijeli događaj nudi još dvije vrlo zanimljive borbe! Prva je eliminacijska između bivšeg WBA prvaka, Rusa Aleksandera Povetkina (35-2) i Amerikanca Michaela Huntera (18-1) a druga Britanca Dilliana Whytea (26-1) i Poljaka Mariusza Wacha (35-5).