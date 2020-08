KAKVO PODCIJENJIVANJE MIOČIĆA: Najveći UFC-ov teškaš ikad ovo zasigurno nije zaslužio; ‘To je ponižavajuće za Stipu i manjak poštovanja’

‘To je stvarno manjak poštovanja i ponižavajuće prema Stipi’

Najveći UFC-ov teškaš svih vremena Stipe Miočić ponovno se našao na udaru podcijenjivanja, ovog puta od strane kladioničara poznate kladionice BetOnline.

Prema njihovom dobrom starom običaju. Naime, nedugo nakon završetka UFC 252 priredbe u Las Vegasu pojavili su se i prvi tečajevi koji se odnose na borbu Stipe Miočića i njegovih u budućnosti najizglednijih protivnika.

Neprikosnoveni vladar kraljevske divizije

Wasn’t Ngannou a favorite last time? Then he got his ass beat for 5 rounds? — Zach Stephens (@zach_stephens89) August 16, 2020

Iako je Stipe novom pobjedom nad Danielom Cormierom u meču dogovorenom na pet rundi jednoglasnom odlukom sudaca još jednom potvrdio da je neprikosnoveni vladar kraljevske divizije, kladionice mu baš i ne vjeruju u potencijalnim dvobojima sa zastrašujućim kamerunsko-francuskim borcem Francisom Ngannouom, kojeg predsjednik UFC-a najavljuje kao idućeg Stipinog protivnika, i po mnogima najtalentiranijeg UFC borca ikad Jonom Jonesom, koji je sam najavio prelazak u teškaško društvo…

Tečaj na Ngannoua trenutno je postavljen na 1.48, dok onaj na Stipu iznosi čak 2.75

yes but since then stipe is 1-1 and a Ngonou is on a 4 fight winstreak. to pretend like Ngonou hasn't gotten better enough to at least have a better shot is foolish — Gabe Norvell (@pianoonetrick) August 16, 2020

Here are the opening betting lines for Stipe Miocic vs. Francis Ngannou 2 / Jon Jones: Stipe Miocic vs. Francis Ngannou 2

Stipe Miocic +190 (19/10)

Francis Ngannou -225 (4/9) Stipe Miocic vs. Jon Jones

Stipe Miocic +130 (13/10)

Jon Jones -150 (2/3) (odds via @betonline_ag) — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) August 16, 2020

Aktualni teškaški prvak je prema BetOnline kladionici “underdog” i u revanšu s Ngannouom i u potencijalnom spektaklu u kojem bi za protivnika mogao imati kralja poluteške kategorije. Tečaj na Ngannoua trenutno je postavljen na 1.48, dok onaj na Stipu iznosi čak 2.75.

To je nevjerojatno, ako se uzmu u obzir Stipina dosadašnja postignuća, kao i njegova pobjeda protiv Ngannoua. Očito kladioničari BetOnlinea imaju neke druge kriterije, u najmanju ruku čudne…

Stipe's boxing is a huge advantage over Jones and his wrestling a huge advantage over Ngannou Jones's clinch work which is usually his bread and butter has been quite lackluster against Santos and Reyes — Ayan Banerjee (@_ronty_) August 16, 2020

Lol Ngannou has better odds in the rematch than he did in the first fight. That's really disrespectful to Stipe — Crash Fistfight (@CrashFistacuffs) August 16, 2020

Komentari na društvenim mrežama

Naravno, na društvenim mrežama fanovi su komentirali koeficijente:

“Ngannou ima bolje procjene i koeficijent u revanšu nego što je imao u prvoj borbi s Miočićem. To je stvarno manjak poštovanja i ponižavajuće prema Stipi”, “Stipin boks je velika prednost u odnosu na Jonesa i Stipino hrvanje je velika prednost u odnosu na Ngannoua”, da, ali od njihove posljednje borbe Stipe je na omjeru 2:1 a Ngannou ima 4 uzastopne pobjede. Pretvarat se kako Ngannou nije napredovao je suludo i glupo”, samo su neki od komentara zaljubljenika u UFC.