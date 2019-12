KAKO MU NIJE NEUGODNO REĆI OVAKO NEŠTO? Ruiz priznao što je radio prije meča s Joshuom i neće vam se svidjeti

Meksikanac je nakon meča priznao da nije baš ozbiljno pristupio revanšu

Britanski boksač Anthony Joshua vratio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama IBF, WBO, WBA i IBO detroniziravši u Saudijskoj Arabiji prvaka Amerikanca Andyja Ruiza na bodove, jednoglasnom odlukom sudaca.

Ruiz je u lipnju ove godine u New Yorku nanio jedini poraz Joshui i napravio jedno od najvećih senzacija u povijesti boksa. No, revanš nije ponudio spektakl poput tog meča, koji je obilovao preokretima, već je u Rijadu dvoboj otišao do maksimalnih 12 rundi.

Joshua je tijekom cijele borbe imao kontrolu, skupljavši bodove kod sudaca i državši na distanci Ruiza, koji je ozbiljnije zaprijetio Britancu samo u osmoj rundi. Sva tri suca su uvjerljivom razlikom u bodovima ocijenili da je Joshua bio bolji.

Nesportski život

Mnogi su se nakon meča pitali kako to da je Ruiz boksao tako loše u usporedbi s prvim mečem u kojem je četiri puta bacao Joshuu u nokdaun. Dakako, Joshuina priprema i “game plan” bio je savršen, ali nešto se pitalo i Ruiza koji je pružio vrlo neuvjerljivu partiju. No, sve ima svoj razlog, a Meksikanac je nakon meča priznao da nije baš ozbiljno pristupio revanšu.

Kazao je kako je mjesecima tulumario i živio nesportski te da ga je to na kraju koštalo pobjede.

“Tri mjeseca tulumarenja i slavlja su utjecala na mene, što drugo da vam kažem? Treba učiti iz pogrešaka i dobro je da sam to naučio sad dok sam mlad. Ovo je samo početak, stiže još mojih borbi. Imao sam previše kilograma i nisam bio dovoljno fluidan te se nisam kretao onako kako sam žalio. Da sam bio lakši, onda bih vjerojatno više pustio ruke i bio potpuno drugačiji borac”, rekao je Ruiz nakon meča medijima.

Što bi promijenio

Kako bi se pripremio za mogući treći meč, bi li što mijenjao?

“Slušao svog trenera i svog oca. I svemu bih pristupio ozbiljnije. Dobro sam, samo što sam malo razočaran. Trebao sam ih slušati, no pokušao sam trenirati na svoj način. Trebao sam ih više slušati. Nema isprike… ali tulumarenje i sve te stvari su me koštale. Čak bih rekao da sam imao dobru izvedbu s obzirom na to da sam van forme. Primio sam dobro sve njegove udarce, pogodio ga par puta… znam da bih u trećem susretu bio puno bolji”, rekao je bivši prvak.