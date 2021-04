Hrvatu se nudi prilika da dođe do do borbe za naslov ako pobijedi u idućem meču

Nakon neizvjesna dva mjeseca, promotori Filipa Hrgovića i Michaela Huntera napokon su dogovorili sve uvjete i borba će se dogoditi na američkom tlu krajem lipnja ili početkom srpnja.

HRGOVIĆ SVE DOGOVORIO S JEDNIM OD NAJJAČIH BOKSAČA: Zna se gdje i kada će u ring; ‘Ne želi tu borbu svim srcem i to mi nešto govori’

Ako pobijedi, na Joshuu ili Furyja ipak će morati malo pričekati. Kraljevi teške kategorije bi u ring trebali ući svega mjesec dana nakon Hrgovićeve borbe. El Animal će tako vjerojatno odraditi još nekoliko lakših protivnika i čekati borbu za naslov. A kako su tekli pregovori i kako će izgledati Filipova karijera od borbe s Hunterom za RTL je otkrio Hrgovićev promotorom, Nisse Sauerland.

“Prvo moramo odraditi ovu borbu, pobijediti i onda ovisi, u boksu ne možete gledati previše unaprijed. Pokucat ću o drvo i reći da bi mogao biti opet u ringu u rujnu ili listopadu kako bismo ga održali u formi. Ujedinjenje titula bi se napokon trebalo dogoditi s obzirom na to da su Joshua i Fury najavljeni tako da će vjerojatno tek sljedeće godine dobiti priliku za napad na naslov”, rekao je i nastavio.

“Uvijek postoji faktor rizika i nagrade. Moramo se pobrinuti da u tom slučaju to bude borba vrijedna rizika i nagrade. Naravno, borbe poput onih s Dillianom Whyteom ili Deontayem Wilderom, to bi bile velike borbe, a onda bismo, naravno, gledali da se takva borba dogodi. No, kada dođete u poziciju obveznog izazivača, onda je to velika stvar i, na kraju, cilj je uvijek doći do svjetske titule”, rekao je Sauerland za RTL.