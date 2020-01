Wilder ima već zakazan meč 22. veljače, kad će u ring ući s Tysonom Furyjem u revanšu jedne od najboljih borbi koje je boksački svijet vidio

Britanski boksački prvak Anthony Joshua vratio je u spektakularnoj borbi protiv Andyja Ruiza u Saudijskoj Arabiji svoje pojaseve, a sad ga čeka velik posao kako bi te pojaseve ujedinio.

Kako nalažu pravila, Joshua se mora boriti protiv Oleksandra Usyka ili Kubrata Puleva. Iako je u javnost izašla informacija da će se Joshua u svibnju boriti s Pulevom u Istanbulu, pokazala se netočnom jer ta borba, kako pišu Britanci, još nije dogovorena.

No zaintrigirao je izjavom da se dogovara i meč protiv Deontaya Wildera.

U SJENI CIRKUSA OKO HRGOVIĆA I MILUNA, OVAJ JE UDARAČ KANDIDAT ZA OI: Nezapamćeni interes za PH; ‘Idemo obraniti naslov’

‘Svi žele gledati njegov okršaj sa mnom’

“Održali smo sastanke. Prvo s Usykovim menadžerom, a nakon toga smo imali još jedan na kojem se pričalo o mogućem slanju ponude za borbu s Wilderom. Napravili bi to prije Wilderove i Furyjeve međusobne borbe borbe, ali i moje iduće”, rekao je Joshua za Sky Sports.

Wilder ima već zakazan meč 22. veljače, kad će u ring ući s Tysonom Furyjem u revanšu jedne od najboljih borbi koje je boksački svijet vidio. Podsjetimo, prva borba je završila izjednačeno odlukom sudaca, no Wilder je zadržao svoj pojas.

“Svi žele Wilderovu pobjedu jer svi žele gledati njegov okršaj sa mnom. On ima odličnu desnu, a ja lijevu ruku. Bio bi to sjajan boksački dvoboj. Imali smo sastanak oko toga. To ima veliki potencijal. Čuo sam i da njih dvojica imaju dogovorenu treću borbu krajem godine, ali mi moramo ponudom pomrsiti te planove”, zaključio je Joshua.