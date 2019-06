Joshua je Hrgu odbio jer je htio nekog ‘lakšeg’ borca kako bi nastavio niz pobjeda

Eto kako sport, u ovom slučaju boks, može ispričati čudne, ali opet tako lijepe priče, priče za nadahnuće… No, sad se postavlja pitanje što bi bilo da su Eddie Hearn, najpoznatiji promotor današnjice iz Engleske, čovjek koji vrlo uspješno brine o nastupima i imidžu svjetskog teškaškog prvaka Anthonyja Joshue, Oleksandra Usika i niza drugih vrsnih teškaša kao što su Povetkin, Whyte, Parker, Chisora, Hunter.

AUTSAJDER ANDY RUIZ JR. NOKAUTIRAO PRVAKA ANTHONYJA JOSHUU: Senzacija nad senzacijama, boksački svijet ovo ne pamti

Joshua je mogao birati suparnike, ali…

Hearn je već sada, unatoč godinama, najveći promotor izvan SAD-a, a kako je zakoračio i na američko tržište koje želi osvojiti, ne bi nas čudilo da za koju godinu bude etiketiran kao najmoćniji promotor na svijetu, ono što je svojedobno bio čuveni Don King. Prema medijski napisima, Hrgović je bio ponuđen Johuinom timu, ali su to oni odbili. Zanimljivo, Joshua je kao nekadašnji prvak mogao birati protivnike. Prvo je izabrao Jarrella Millera, no on je pao na doping testu pa je za borbu uskočio Ruiz.

“Kad smo čuli da je Jarrel Miller pozitivan na doping, kontaktirali smo Joshuine promotore i rekli da bismo uskočili u ovu borbu. Dali smo im natuknuti da je Filip spreman ako se Joshua želi s njim boriti. Ipak, shvaćam da Joshua nikad ne bi izabrao borca poput Filipa jer bi bio težak protivnik. Morali bismo preuzeti ulogu izazivača za lov na titule tako da ćemo nastaviti inzistirati”, rekao je Sauerland za RTL. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Joshua je Hrgu odbio jer je htio nekog “lakšeg” borca kako bi nastavio niz pobjeda, kockao se i izgubio sve pojase prvaka (WBA, WBO i IBF). I to od potpunog autsajdera koji je, ruku na srce, pokazao da je hrabar, požrtvovan, ratnik u ringu, kvalitetan boksač koji se ne boji ni visine, ni lika i djela šampiona. I sam je kazao kako neće imati poštovanja prema Joshui u ringu, iako ga jako cijeni. Hrgović također cijeni Joshuu, kao i Britanac njega…

‘Hrgović može biti jako dobar boksački proizvod’

“Hrgović može biti jako dobar boksački proizvod, samo treba imati strpljenja. Ne smije se žuriti, jer u teškoj kategoriji karijera vam može biti zaustavljena nakon jednog teškog nokauta. A nestrpljenje se kod Filipa vidi, on bi odmah htio velike borbe, a to u ovom poslu baš i nije najpametnije činiti. Trener i borac moraju reći kojim ritmom žele ići. Ako Filip odmah želi Povetkina i slične borce, mi to možemo organizirati, no pitanje je je li to pametno. No, neka on ima još barem jednu borbu kao što je ova s Corbinom pa, ako sve to dobro prođe, tek onda možemo razmišljati o borbama protiv boraca kao što su Povetkin, Parker, Joyce, Chisora“, istaknuo je Eddie Hearn nedavno i odgovorio na pitanje koliko je realno da se dogodi meč između Anthonyja Joshue i Filipa Hrgovića, i kad?

“Negdje za dvije godine jer Anthony ima neke obvezne obrane pojaseva, a želi biti i neosporeni i objedinjeni svjetski prvak. Osim toga, u međuvremenu i Filip mora postati zvijezda jer onda je to borba koja je svima i svugdje zanimljiva. Joshua želi velike i uzbudljive borbe, a borba protiv Filipa bila bi nevjerojatna. Obojica su veliki teškaši koji su brzi i udaraju jako, koji vole izmjene udaraca. Držim palčeve da se ta borba jednog dana i dogodi”. Više o tome možete pročitati – OVDJE.