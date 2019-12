Odgovorio je Ruiz i na pitanje ima li sve što je potrebno da obrani titulu

Sukob na dinama – krilatica je ovog velikog boksačkog eventa koji će se održati 7. prosinca u Saudijskog Arabiji. Na glavnom RTL kanalu od 17:45 sati uživo će se prenositi susret Filipa Hrgovića i Erica Moline, a od 21:40 sati Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza.

Cijeli događaj moći ćete pratiti na RTLplayu, koji nudi još dvije vrlo zanimljive borbe! Prva je eliminacijski meč između bivšeg WBA prvaka, Rusa Aleksandera Povetkina (35-2) i Amerikanca Michaela Huntera (18-1) a druga Britanca Dilliana Whytea (26-1) i Poljaka Mariusza Wacha (35-5).

Anthony Joshua prokomentirao je pred kamerama RTL-a predstojeću borbu.

“Dobre predborbe. Priredit ćemo odličan šou za sve koji će nas gledati. Odlični teškaši. Gledat ćete borbu za svjetski naslov. Znam da je to revanš, ali za mene je to borba za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i više sam nego spreman. To je proces. Naporno sam radio, ne samo na fizičkoj spremi jer tako se svatko može pripremiti. Mentalno sam spreman, spreman sam na sve kako bi pobijedio.

Rekao je Joshua i nekoliko riječi o Ruizu.

“Dobro se pripremio, ali jedina stvar koja nam je zajednička je vrijeme. Nadam se da ga je dobro iskoristio”, rekao je bivši prvak.

‘Pritiskat ću ga i kombinirati udarce’

Za kemere RTL-a govorio je i Andy Ruiz.

“Biti ovdje u Saudijskoj Arabiji je najbolja stvar. Uzbuđen sam zbog borbe 7. prosinca i zbog toga što ću se ponovno boriti baš ovdje.

“Vjerujem. Imali smo duže pripreme za ovu borbu nego za borbu 1. lipnja. Spreman sam, samouvjeren i dobro pripremljen za 7. prosinca.”

Što očekuje od Anthonyja?

“Mislim da je naporno trenirao, znam da je naporno trenirao i da će napadati s distance i ići na direkt te da će me pokušati pobijediti s distance. Ali znate što, pritiskat ću ga i kombinirati udarce”, zaključio je Ruiz.