JOŠ JEDAN KOJI VOLI PRIČATI: ‘Stipe Miočić? Da se primim treninga – prebio bih ga’

Do ove će borbe ipak teško doći

Nije prvi koji se raspričao na temu Stipe Miočića i donio zaključak da bi ga svladao, bilo ih je više takvih koji su to i pokušali napraviti no osvojen naslov UFC prvaka teške kategorije američko-hrvatski borac već je triput uspješno branio. Protiv Damona Harrisona vjerojatno neće, u pitanju je 29-godišnji igrač NFL momčadi New York Giantsa, očito i siguran u svoju snagu ili barem spreman ju kroz medije naglašavati.

Uvjeren u svoje mogućnosti, silinu, razornu moć i mentalnu snagu 190,5 cm visoki i 154 kilograma teški Harrison je poručio da bi mogao postati novi UFC prvak samo kad bi se posvetio treninzima.

“Ne želim reći da je to čime se oni bave lako, nije, ali da treniram kao što oni treniraju razbio bih im gu*ice. Uvjeren sam da je Stipe Miočić prava zvijer, no, ako bih trenirao, prebio bih ga. Znam jako dobro udariti”, kazao je Harrison TMZ-u.



Do ove će borbe ipak teško doći. Harrison je, naime, u ožujku 2016. potpisao petogodišnji ugovor sa Giantsima vrijedan 9,25 milijuna američkih dolara po sezoni.