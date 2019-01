JOE ROGAN ODABRAO NAJBOLJEG BORCA SVIH VREMENA: Ne, ne radi se o Jonu Jonesu

Najpoznatiji svjetski podcaster otkrio je tko je za njega najbolji MMA borac svih vremena

Debata o najboljem MMA borcu svih vremena po samoj svojoj prirodi nikada neće biti zaključena. Ipak, uvijek postoji nekoliko imena koja će po svojim zaslugama i impresijama na fanove pretendirati za ovu prestižnu titulu. Tako je i UFC-ov komentator i borilački stručnjak Joe Rogan na nedavnom izdanju svog JR Experience podcasta pokušao doći do odgovora tko je GOAT slobodne borbe.

Rogan smatra da ta titula pripada bivšem UFC prvaku muha kategorije Demetriousu Johnsonu (27-3-1)- tehnički gotovo pa savršenom borcu koji drži rekord za najviše uzastopnih obrana naslova u povijesti promocije, piše Fightsite.

“Evo zašto sam ja razočaran”, rekao je Rogan. “Jer ‘Mighty Mouse’ iz nekog razloga nikada nije postao velika zvijezda. To me totalno zbunjuje. Kada je Rayja Borga bacio u supleks i uhvatio ga u polugu dok je ovaj padao… Pomislio sam, jebote, pa što ovaj tip mora napraviti da postane zvijezda? Njegova vještina je nevjerojatna. Nikada ne prima udarce. On je strašan borac. Zna prirediti šou.”

Živi u sjeni Jona Jonesa

Rogan tvrdi da je Johnson tehnički najbolji borac, ali da svejedno živi u sjeni prvaka poluteške kategorije Jona Jonesa (23-1, 1 NC). Iako je u više navrata pao test na doping, Jonesu ide u prilog to što je poražen tek jednom (diskvalifikacijom), a kao poluteškaš pobjeđivao je puno veća imena u sportu, poput Mauricia “Shogun” Rue ili Daniela Cormiera.

“Johnson je najbolji borac svih vremena. Fizički, on je najbolji ikada. Jedini tko ga sputava da univerzalno bude priznat kao najbolji svih vremena jest Jon Jones. Jon Jones je savladao kvalitetnije borce. Jon Jones se bori protiv višeg kalibra jer je poluteška kategorija, barem u jednom trenutku, imala jaču konkurenciju.”

Johnson je prošle godine nakon gubitka titule od Henryja Cejuda napustio UFC te će karijeru do daljnjeg provesti u najvećoj azijskoj promociji ONE Championship. S druge strane, Jones se koncem godine vratio sa suspenzije i na UFC-u 232 ponovno osvojio titulu porazivši Alexandera Gustafssona. Na UFC-ovoj P4P ljestvici Jones se nalazi na drugom mjestu, ispod svog rivala i aktualnog prvaka teške kategorije Cormiera.